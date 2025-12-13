Поміняти внутрішній екран обійдеться в 1100 доларів, але компанія згодна один раз замінити його за півціни.

Учора в Південній Кореї стартували продажі дебютного смартфона Samsung із трьома екранами. Незважаючи на високий цінник у 2400 доларів новинку швидко розкупили. Одночасно стали відомі розцінки на ремонт одного з ключових компонентів "трифолда".

За інформацією GizmoChina, заміна внутрішнього дисплея Galaxy Z TriFold обійдеться мінімум в 1 657 500 вон, що еквівалентно приблизно 1120 доларам. За ці гроші в країні можна купити абсолютно новий Galaxy S25 Ultra чи iPhone 17 Pro Max.

Щоб пом'якшити удар по гаманцю покупців, Samsung згодна один раз замінити внутрішній екран за півціни. Для власників пристрою в абсолютному новому форма-факторі така програма може стати вкрай актуальною. При цьому вартість заміни зовнішнього екрана коштуватиме відчутно дешевше – всього 137 000 вон (близько 92 доларів).

Відео дня

Сам смартфон був представлений 2 грудня цього року. Характеристики включають 10-дюймовий внутрішній екран і 6.5-дюймовий зовнішній, топовий чипSnapdragon 8 Elite, акумулятор ємністю 5600 мАг і камеру на 200 Мп. На глобальному ринку він з'явиться на початку 2026 року.

Після Huawei Mate XT/XTs це другий пристрій подібного формату на ринку.

Тим часом перша iPhone-"розкладачка" вийде вже восени 2026 року. Передбачається, що через просунуті технології, включно зі складним дисплеєм без видимої складки,пристрій коштуватиме близько 2400 доларів.

Тим часом у мережі вже з'явилися можливі кольори iPhone 18 Pro. З чуток, Apple вперше повністю відмовиться від темних варіантів корпусу, зробивши ставку на яскраві та теплі тони.

Вас також можуть зацікавити новини: