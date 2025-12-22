Судячи зі свіжих витоків, чекати доведеться щонайменше на місяць довше.

За даними відразу декількох джерел, Samsung планує зсунути терміни виходу своїх нових флагманських смартфонів. Якщо раніше передбачалося, що лінійка Galaxy S26 з'явиться на ринку на початку лютого 2026 року, тепер реліз очікується лише в березні.

Для порівняння, серія Galaxy S25 була представлена 23 січня 2025 року і надійшла в продаж 7 лютого. Інформацію про затримку підтвердив інсайдер Ice Universe, що спеціалізується на витоках про Samsung, а також блогер Setsuna Digital.

Повідомляється, що причиною зміни звичного графіка стали складнощі з новим дизайном і загальною підготовкою серії до випуску. Певний час мережею ходили інсайди, що Samsung замінить модель Plus на нову версію Edge, але тепер, схоже, компанія вирішила повернутися до звичного тріо Galaxy

З інших витоків відомо, що через подорожчання комплектуючих і мит модель S26 Ultra може додати в ціні щонайменше 50-100 доларів. Решта пристроїв збережуть колишній рівень, щоб конкурувати з iPhone 17.

Водночас Galaxy S26 Ultra отримає довгоочікуване поліпшення за швидкістю провідної зарядки, новий дисплей і покращений телеоб'єктив. Базові моделі, за характеристиками, не особливо відрізнятимуться від актуальних пристроїв.

Нагадаємо, на початку грудня компанія Samsung представила свій перший смартфон з трьома екранами. На глобальному ринку він з'явиться на початку 2026 року.

Раніше Bloomberg писав, що Apple розділить лінійку iPhone 18 між осіннім і весняним запуском. Восени 2026 року очікуються iPhone 18 Pro/18 Pro Max і iPhone Fold, а навесні 2027-го – iPhone 18, 18e і Air 2-го покоління.

