Офіційна презентація очікується на початку 2026 року.

Одразу декілька джерел повідомляють, що новий флагман Samsung, який очікується на початку 2026 року, не отримає покращень у акумуляторі та збереже вже традиційну літій-іонну батарею на 5000 мАг.

Корейський бренд уперше встановив такий акумулятор у Galaxy S20 Ultra ще у 2020 році. Відтоді всі флагманські смартфони Samsung, включно з найновішим на сьогодні Galaxy S25 Ultra, оснащуються таким же АКБ.

Проте, це не означає, що ніяких поліпшень не планується. Замість збільшення ємності Samsung може піти іншим шляхом, підвищивши щільність акумулятора і зменшивши її в розмірах. Це дасть змогу зробити сам пристрій тоншим.

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За інформацією тих самих джерел, камера Galaxy S26 Ultra теж не зазнає серйозних змін. Samsung знову використає 200-мегапіксельний сенсор HP2, що стоїть у S25 і S24 Ultra.

У ранніх витоках йшлося про те, що Samsung не буде суттєво оновлювати камери до серії Galaxy S28. Оновлення камери, якщо і з'являться, то з акцентом на програмні поліпшення і можливості ШІ.

Нагадаємо, на 9 липня у Samsung запланована презентація Galaxy Unpacked. Очікується анонс нових "розкладачок" і смарт-годинників. Можливі й інші анонси, наприклад, AR-гарнітури Project Moohan.

Наприкінці червня Samsung представила найдешевший смартфон з 6-річною підтримкою і ШІ-функціями. З коробки пристрій працює на Android 15, але в перспективі отримає Android 21.

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