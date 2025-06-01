Як каже оглядач Bloomberg Марк Гурман, це буде наймасштабніша зміна дизайну з 2020 року.

Apple готується представити macOS 26 всього за кілька днів, і, судячи зі свіжих даних, це буде не просто чергове оновлення, а найбільший редизайн з 2020 року.

За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, нова версія системи отримає ім'я macOS Tahoe, на честь озера Тахо, розташованого між Каліфорнією і Невадою, яке, до речі, є популярним місцем відпочинку серед співробітників самої Apple.

Нова система стане вже третьою великою версією macOS, названою на честь географічних об'єктів Каліфорнії, і, за чутками, повинна перевершити очікування навіть самих розробників.

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Що до самого macOS 26 Tahoe, то, за словами Гурмана, ставка зроблена саме на візуальні зміни. Нововведення в частині функцій будуть, але не в центрі уваги. Однією з помітних добавок може стати перероблений додаток Shortcuts з інтеграцією функцій на базі фірмових моделей Apple. А ось Apple Intelligence, незважаючи на загальний тренд, цього разу залишиться майже без апгрейдів

Раніше ми розповідали, що Apple буде використовувати технологію "металінзи" у всіх моделях iPhone 17. Раніше вона була доступна тільки в топових рішеннях Pro і Pro Max.

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