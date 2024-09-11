Журналісти назвали 5 фішок, які iPhone 16 і Apple Watch 10 'вкрали' в Android

Автори зазначили, що межі між iOS і Android стають дедалі більш розмитими з кожним днем.

На традиційній вересневій презентації Apple представила свої головні гаджети 2024 року, зокрема новенькі iPhone 16 і ювілейні Apple Watch 10, які, як каже сам виробник, сповнені інновацій.

Журналісти Android Central провели невеличке розслідування і знайшли п'ять інновацій, які Apple "запозичила" у Android-конкурентів для своїх смартфонів і годинників. І деякі з них уже давно знайомі користувачам.

Кнопка управління камерою, яку отримали всі iPhone 16. Хоча Apple презентувала її як новинку і присвятила великий відрізок на презентації, аналогічна функція існувала ще в 2017-му в провальному смартфоні HTC EVO 3D.

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Функція Visual Intelligence, яка використовує ШІ для розпізнавання об'єктів у кадрі та надання контекстної інформації. На думку Android Central, усе це дуже нагадує функцію Google Lens і Circle для пошуку.

Запис відео у форматі 4K/120 кадрів на секунду. Першість у цьому функціоналі належить флагману Sony Xperia 5 Mark IV, випущеному ще 2022 року. У 2024 році аналогічною фішкою можуть похвалитися Samsung Galaxy S24 Ultra і Vivo X100 Ultra.

Не обійшлося без запозичень і в Apple Watch 10. Зокрема функція "Попередження про апное уві сні", яку Apple підносить як важливе нововведення, вже кілька років доступна користувачам Galaxy Watch 7 і Watch Ultra.

Ще одне "нововведення" Apple Watch – функція "Тренувальне навантаження", яка вимірює інтенсивність і тривалість ваших тренувань, привласнюючи їм рейтинг від 1 до 10. Усе це вже давно реалізовано в розумних годинниках Garmin, COROS та нещодавніх Pixel Watch 3.

Головний висновок, який робить Android Central: межі між iOS і Android стають дедалі більш розмитими з кожним днем. А iOS 18, що виходить вже скоро, запропонує більше можливостей кастомізації за аналогією з Android.

Відомо, що на листопад 2024 року в Apple запланована ще одна презентація, на якій покажуть нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

ЗМІ також дізналися, що наступним великим проектом Apple стануть домашні роботи. Один із таких проєктів описується як "мобільний робот", який міг би слідувати за людьми їхніми будинками.

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