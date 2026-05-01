У EGS віддають задарма одну з найкращих ігор останніх років, але треба поспішити

Акція триватиме лише кілька днів.

У магазині Epic Games Store розпочалася чергова безкоштовна роздача ігор. Цього разу в акції бере участь хітова екшен-RPG Hogwarts Legacy – роздачу приурочили до 25-річчя з моменту виходу першого фільму про Гаррі Поттера.

Але потрібно поспішити – для її отримання є всього кілька днів. Безкоштовна роздача гри завершиться 3 травня, о 18:00 за київським часом.

Hogwarts Legacy відправляє гравців до Гоґвортсу 1800-х років. У центрі сюжету – студент (або студентка), який володіє ключем до стародавньої форми магії, здатної зруйнувати магічний світ. Досліджуйте мальовничий світ, варіть зілля, бийтеся та вивчайте нові заклинання.

Відео дня

Попри скандали та бойкоти в соцмережах, Hogwarts Legacy стала одним із головних релізів 2023 року та була продана тиражем у понад 25 мільйонів копій. Середня оцінка на Metacritic – 84 бали зі 100, а пікова кількість гравців онлайн у Steam сягнула майже 1 млн користувачів.

Сиквел гри – Hogwarts Legacy 2 – офіційно знаходиться в розробці. Над проєктом почали працювати ще навесні 2023 року, одразу після того, як стало зрозуміло, що оригінальна гра стала бестселером на всіх платформах.

