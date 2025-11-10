Такі тренування мають скоротити загальний термін навчання пілота.

Microsoft і Boeing представили новий інструмент для підготовки пілотів - Virtual Airplane Procedures Trainer, створений на основі технологій Microsoft Flight Simulator і хмарної платформи Azure. Систему показали на саміті European Aviation Training Summit у Португалії.

Як повідомляє Boeing, тренажер призначений для використання в льотних школах і центрах підготовки. Він дає змогу відпрацьовувати процедури і взаємодію з приладами у віртуальній кабіні, максимально наближеній до реальної.

Проєкт покликаний скоротити час, який пілоти витрачають на знайомство з системами літака перед переходом до повноцінних фізичних симуляторів.

Відео дня

В основі лежить рушій Flight Simulator, відомий своїм точним моделюванням аеродинаміки, погодних умов і поведінки літаків. На цьому рівні точності Boeing і Microsoft вибудували систему, де інструктор може налаштовувати сценарії, стежити за діями курсанта й аналізувати помилки.

На сайті Boeing виставлено відео, де показано, як курсанти відпрацьовують запуск систем, рулювання, зліт і роботу з приладами в умовах обмеженої видимості. Усі дані синхронізуються через Azure, що дає змогу проводити навчання як локально, так і дистанційно.

Віцепрезидент Microsoft з виробництва та мобільності Даян Родрігес заявив, що мета партнерства прискорити процес навчання, підвищити впевненість пілотів і зробити безпеку ключовим елементом програми.

Раніше ми розповідали, що школи в Південній Кореї навчатимуть дітей за підручниками, написаними ШІ. Від початку 2025 року за ШІ-підручниками вивчатимуть англійську, математику та інформатику.

Вас також можуть зацікавити новини: