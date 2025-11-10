Microsoft і Boeing представили новий інструмент для підготовки пілотів - Virtual Airplane Procedures Trainer, створений на основі технологій Microsoft Flight Simulator і хмарної платформи Azure. Систему показали на саміті European Aviation Training Summit у Португалії.
Як повідомляє Boeing, тренажер призначений для використання в льотних школах і центрах підготовки. Він дає змогу відпрацьовувати процедури і взаємодію з приладами у віртуальній кабіні, максимально наближеній до реальної.
Проєкт покликаний скоротити час, який пілоти витрачають на знайомство з системами літака перед переходом до повноцінних фізичних симуляторів.
В основі лежить рушій Flight Simulator, відомий своїм точним моделюванням аеродинаміки, погодних умов і поведінки літаків. На цьому рівні точності Boeing і Microsoft вибудували систему, де інструктор може налаштовувати сценарії, стежити за діями курсанта й аналізувати помилки.
На сайті Boeing виставлено відео, де показано, як курсанти відпрацьовують запуск систем, рулювання, зліт і роботу з приладами в умовах обмеженої видимості. Усі дані синхронізуються через Azure, що дає змогу проводити навчання як локально, так і дистанційно.
Віцепрезидент Microsoft з виробництва та мобільності Даян Родрігес заявив, що мета партнерства прискорити процес навчання, підвищити впевненість пілотів і зробити безпеку ключовим елементом програми.
Раніше ми розповідали, що школи в Південній Кореї навчатимуть дітей за підручниками, написаними ШІ. Від початку 2025 року за ШІ-підручниками вивчатимуть англійську, математику та інформатику.