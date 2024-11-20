Розробники не розрахували потужність серверів.

Учора відбувся реліз довгоочікуваного симулятора польотів Microsoft Flight Simulator 2024, однак гра одразу ж зіткнулася з хвилею негативних відгуків через безліч технічних проблем.

Незважаючи на нішевість серії, сервери Microsoft не витримали навантаження від охочих випробувати новинку. Багато гравців зіткнулися з проблемами під час завантаження клієнта: основна частина даних об'ємом у 50 гігабайт завантажується не через Steam, а всередині самої гри. Через перевантажені сервери процес завантаження розтягувався на кілька годин.

Додаткові незручності виникли через те, що під час інсталяції управління мишею було недоступне і гравцям доводилося використовувати контролери. Після успішного встановлення проблеми не закінчилися: багато хто повідомляв про нескінченні черги під час спроби увійти в гру.

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Також користувачі виявили баги в меню створення персонажа, через відсутність іконок доводилося навмання вибирати необхідні налаштування.

Видання Tom's Hardware поділилося своїм досвідом: журналісти не змогли протестувати гру до релізу, оскільки розробники не надали ранній доступ, посилаючись на необхідність оновлень першого дня і роботу онлайн-сервісів. Після виходу гри вони зіткнулися з тривалими завантаженнями, зависаннями і проблемами з авторизацією через акаунт Microsoft.

Один зі співробітників видання не зміг завершити установку, процес зупинявся на 70% і не продовжувався. Інші відчували постійні вильоти і повідомлення про низьку пропускну здатність інтернет-з'єднання, незважаючи на високу швидкість інтернету.

Microsoft визнала наявність проблем і заявила, що працює над їхнім розв'язанням, однак конкретних термінів виправлення поки не назвала.

Раніше ми розповідали про вражаючі системні вимоги Microsoft Flight Simulator 2024. Для комфортної гри в авіасимулятор знадобиться 64 ГБ оперативної пам'яті.

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