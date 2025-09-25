'Чекаю більше, ніж GTA 6': геймери в захваті від трейлера нової гри про Росомаху

Брутальний екшен про Росомаху від Insomniac Games вийде восени 2026 року / фото Sony

На презентації State of Play представили перший геймплейний трейлер Marvel's Wolverine – брутального екшену про Росомаху від Insomniac Games, відомої за серією Marvel's Spider-Man (2018).

У двохвилинному ролику показали видовищні сутички з різноманітними ворогами, брутальні добивання з відтинанням різних кінцівок, поїздки на мотоциклі та знайомі за коміксами обличчя – Червоного Омегу, Містик та інших, включно з величезним Стражем.

Розробники також підтвердили, що гра вийде через рік – восени 2026 року ексклюзивно на PlayStation 5.

На офіційному YouTube-каналі PlayStation трейлер зібрав уже понад 3,3 млн переглядів і 300 тис. лайків проти 4 тис. дизлайків.

Геймери із захопленням пишуть, що розробники роблять гру такою, якою вона і має бути – брутальною, динамічною і жорстокою. На реліз уже чекають із нетерпінням, адже фанати мутанта Логана марили про такий проєкт довгі роки. З коментарів:

  • Чудово, що Insomniac і Marvel набралися сміливості зробити гру про Росомаху настільки дорослою і серйозною, якою вона має бути.
  • Для мене це особливий момент - я мріяв про таку гру з дитинства.
  • Я чекаю на цю гру більше, ніж на GTA 6.
  • Схоже, 2026 рік обіцяє стати ще одним божевільним роком для ігрової індустрії.

Авторитетний інсайдер Том Хендерсон раніше цього місяця ділився новими подробицями про Marvel's Wolverine. За його словами, ті, хто вже встиг протестувати гру, залишилися в захваті, вони називають проєкт "фантастичним".

Після хакерської атаки на Insomniac 2023 року студія не ділилася жодними новинами про проєкт, і відсутність "Росомахи" на великих заходах тільки підігрівала чутки про його скасування.

Крім Marvel's Wolverine Insomniac Games працює і над наступною грою про Людину-павука. Нещодавно актор озвучки Пітера Паркера Юрій Ловенталь, дав натяк, що в Marvel's Spider-Man 3 може з'явитися Карнаж.

