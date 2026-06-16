У Steam 'завірусилася' гра в хованки: за п’ять днів продано 2 мільйони копій

Також проєкту вдалося досягти значної кількості гравців онлайн: у піковий момент їхня кількість перевищила 200 тисяч.

Інді-гра про колективні ігри в хованки, Meccha Chameleon, подолала позначку в 2 мільйони проданих копій. Це сталося всього за п’ять днів після релізу – за цей час проєкт посів друге місце в глобальному чарті продажів Steam, поступаючись лише Counter-Strike 2, пише PC Gamer.

Також проєкту вдалося досягти значної кількості одночасних гравців: у день виходу, 10 червня, пікова кількість гравців становила лише 15 тис осіб, але поступово вона почала зростати і 16 червня перевищила позначку в 200 тис. користувачів.

Meccha Chameleon – багатокористувацька гра, де класична формула гри в хованки перетворюється на своєрідний творчий конкурс. Гравці діляться на дві команди: "тих, хто ховається", і "тих, хто шукає". Перші повинні замаскуватися під оточення за допомогою інструментів, щоб злитися з ним. Другі – повинні знайти всіх до закінчення таймера.

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Саме ця незвичайна механіка, поєднання простого геймплею та можливість діяти як справжній хамелеон, зробили гру вірусною. "Це не стільки про перемогу, скільки про креатив, імпровізацію та хаос, який виникає в кожній новій партії", – пише PC Gamer.

На момент написання новини у Meccha Chameleon майже 6000 відгуків – 78% з них позитивні. В українському Steam проєкт продається за 124 грн – до 16 червня на гру діє знижка 20%

Тим часом у Steam стартував фестиваль "Іграм бути" з демоверсіями тисяч нових ігор. Можна, наприклад, спробувати український хоррор за мотивами оповідань Лавкрафта. Фестиваль закінчиться 22 червня.

Паралельно в PS Store триває піврічний розпродаж. У його рамках можна з вигодою до 90% придбати понад 3 тис. різних ігор та доповнень до них.

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