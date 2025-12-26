У що пограти: названо найпопулярніші нові ігри Steam за підсумками 2025 року

Рейтинг відштовхувався від середнього числа награних годин на кожного гравця.

Під кінець року не тільки профільна преса підбиває підсумки, а й аналітики. Фахівці компанії GameDiscover опублікували дослідження, присвячене найпопулярнішим іграм 2025 року в Steam.

Список розраховувався не за показниками продажів, а за середнім часом награних годин на кожного гравця. Лідером рейтингу стала RPG Kingdom Come: Deliverance 2, а замкнув його Assassin's Creed Shadows – зовсім не провальна гра, як пророкували багато хто.

У цих новинках 2025-го гравці Steam провели найбільше годин:

Kingdom Come: Deliverance 2 – 59,5 награних годин на гравця

Monster Hunter Wilds – 51,47 награних годин на гравця

Dune: Awakening – 46,95 награних годин на гравця

EA Sports FC 26 – 43,17 награних годин на гравця

The Hundred Line - Last Defense Academy –41,5 награних годин на гравця

NBA 2K26 – 41,4 награних годин на гравця

Hollow Knight: Silksong – 40,98 награних годин на гравця

Elden Ring Nightreign – 38,38 награних годин на гравця

Bongo Cat – 36,28 награних годин на гравця

Digimon Story: Time Stranger – 35,58 награних годин на гравця

INAZUMA ELEVEN: Victory Road – 35,47 награних годин на гравця

Borderlands 4 – 34,46 награних годин на гравця

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time – 34,3 награних годин на гравця

Dynasty Warriors: Origins – 33,46 награних годин на гравця

Football Manager 26 – 32,83 награних годин на гравця

Broken Arrow – 32,03 награних годин на гравця

Europa Universalis 5 – 31,63 награних годин на гравця

Escape from Tarkov – 31,62 награних годин на гравця

Assassin's Creed Shadows – 31,42 награних годин на гравця

2025 рік вийшов по-справжньому багатим на хороші ігри. Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року за версією "геймерського Оскара", а Hades 2 –найвисокооціненішим релізом 2025 року. Примітно, що обидві гри отримали офіційну українську локалізацію.

У Steam тим часом триває великий зимовий розпродаж, на якому зі знижками доступні тисячі ігор, включно з головними хітами та новинками 2025 року. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше за 100 грн.

