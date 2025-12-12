Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року за версією 'геймерського Оскара'

У ніч на 12 грудня відбулася The Game Awards 2025 - щорічна церемонія нагородження та ігрова презентація. На заході назвали переможців у 27 номінаціях за підсумками 2025 року.
Найкращою грою 2025 року стала Clair Obscur: Expedition 33 - RPG із покроковими боями від французької студії Sandfall Interactive. Крім головної номінації, їй вдалося перемогти ще у восьми ключових категоріях - це абсолютний рекорд для премії.
- Найкраща незалежна гра - Clair Obscur: Expedition 33
- Найкращий дебют інді-ігри - Clair Obscur: Expedition 33
- Найкращий художній стиль - Clair Obscur: Expedition 33
- Найкращий саундтрек і музика - Clair Obscur: Expedition 33
- Найкраща рольова гра - Clair Obscur: Expedition 33
- Найкращий сюжет - Clair Obscur: Expedition 33
- Найкраща робота гейм-директора - Clair Obscur: Expedition 33
- Найкраща акторська гра - Дженіфер Інгліш (Clair Obscur: Expedition 33)
Інші переможці на The Game Awards 2025
- Найочікуваніша гра - Grand Theft Auto 6
- Найкраща пригода - Hollow Knight: Silksong
- Найкраща спортивна гра - Mario Kart World
- Найкращий мультиплеєр -Arc Raiders
- Найкраща підтримка спільноти - Baldur's Gate 3
- Найкраща VR-гра - The Midnight Walk
- Вибір гравців - Wuthering Waves
- Найкращий аудіодизайн - Battlefield 6
- Найкраща екшен-гра - Hades 2
- Найкраща підтримка гри - No Man's Sky
- Найкраща стратегія/симулятор - Final Fantasy Tactics
- Найкраща екранізація - The Last of Us: Season 2
- Соціально-важлива гра - South of Midnight
- Найкраща мобільна гра - UmaMusume: Pretty Derby
- Найкращий файтинг - FATAL FURY: City of the Wolves
- Найкраща кіберспортивна гра - Counter-Strike 2
- Найкраща кіберспортивна команда - Team Vitality
- Найкраща сімейна гра - Donkey Kong Bananza
- "Інновації в доступності" - DOOM: The Dark Ages
The Game Awards 2025 відбулася в ніч на 12 грудня. На заході представили Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity від творців Baldur's Gate, Control 2 Resonant, Tomb Raider Catalyst і багато чого ще.
