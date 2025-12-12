Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року за версією 'геймерського Оскара'

Найкращою грою 2025 року стала Clair Obscur: Expedition 33 / фото Sandfall Interactive

У ніч на 12 грудня відбулася The Game Awards 2025 - щорічна церемонія нагородження та ігрова презентація. На заході назвали переможців у 27 номінаціях за підсумками 2025 року.

Найкращою грою 2025 року стала Clair Obscur: Expedition 33 - RPG із покроковими боями від французької студії Sandfall Interactive. Крім головної номінації, їй вдалося перемогти ще у восьми ключових категоріях - це абсолютний рекорд для премії.

  • Найкраща незалежна гра - Clair Obscur: Expedition 33
  • Найкращий дебют інді-ігри - Clair Obscur: Expedition 33
  • Найкращий художній стиль - Clair Obscur: Expedition 33
  • Найкращий саундтрек і музика - Clair Obscur: Expedition 33
  • Найкраща рольова гра - Clair Obscur: Expedition 33
  • Найкращий сюжет - Clair Obscur: Expedition 33
  • Найкраща робота гейм-директора - Clair Obscur: Expedition 33
  • Найкраща акторська гра - Дженіфер Інгліш (Clair Obscur: Expedition 33)

Інші переможці на The Game Awards 2025

  • Найочікуваніша гра - Grand Theft Auto 6
  • Найкраща пригода - Hollow Knight: Silksong
  • Найкраща спортивна гра - Mario Kart World
  • Найкращий мультиплеєр -Arc Raiders

  • Найкраща підтримка спільноти - Baldur's Gate 3
  • Найкраща VR-гра - The Midnight Walk
  • Вибір гравців - Wuthering Waves
  • Найкращий аудіодизайн - Battlefield 6
  • Найкраща екшен-гра - Hades 2

  • Найкраща підтримка гри - No Man's Sky
  • Найкраща стратегія/симулятор - Final Fantasy Tactics
  • Найкраща екранізація - The Last of Us: Season 2
  • Соціально-важлива гра - South of Midnight

  • Найкраща мобільна гра - UmaMusume: Pretty Derby
  • Найкращий файтинг - FATAL FURY: City of the Wolves
  • Найкраща кіберспортивна гра - Counter-Strike 2
  • Найкраща кіберспортивна команда - Team Vitality
  • Найкраща сімейна гра - Donkey Kong Bananza
  • "Інновації в доступності" - DOOM: The Dark Ages

The Game Awards 2025 відбулася в ніч на 12 грудня. На заході представили Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity від творців Baldur's Gate, Control 2 Resonant, Tomb Raider Catalyst і багато чого ще.

Як УНІАН уже писав, Razer на честь 20-річчя перевипустила першу в історії ігрову мишу. Мишка зберегла культовий "зміїний" дизайн, отримавши незвичайні основні кнопки, обтягнуті штучною шкірою.

