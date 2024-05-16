Реліз Assassin's Creed Shadows відбудеться 15 листопада, попередні замовлення вже відкриті.

Учора ввечері Ubisoft показала дебютний трейлер нової частини Assassin's Creed з підзаголовком Shadows. Події тайтла розгорнуться у феодальній Японії в період Сенгоку. Головних героїв цього разу двоє: дівчина-ніндзя й афросамурай Ясуке.

Трейлер було одночасно опубліковано на різних YouTube-каналах, включно з PlayStation, IGN, Ubisoft Japan та іншими. І багато версій синематика отримали величезну кількість дизлайків, що перевищує лайки.

Серед ключової критики можна виділити кілька речей. По-перше, це чорношкірий самурай Ясуке як один із протагоністів. Деякі користувачі вважають, що Ubisoft перебрехала історію заради інклюзивності, а особистість, яка послужила прототипом Ясуке, насправді не була самураєм. Крім того, сам персонаж має абсурдний вигляд у цьому сетинґу, тому роль "асасина в темряві" йому не дуже підходить. Більшість висловила жаль, що в "японській" Assassin's Creed, про яку Ubisoft давно просили, їм все одно не дадуть зіграти за японця-самурая.

Крім цього, геймери розкритикували Ubisoft за те, що вона відкрила попередні замовлення на гру ще до показу геймплея. Геймери агітують спільноту не купувати Assassin's Creed Shadows, а дочекатися докладної демонстрації ігрового процесу, а в ідеалі - виходу гри.

За традицією, у новій частині Assassin's Creed Ubisoft обіцяє величезний відкритий світ, сповнений життя, і різноманітні пейзажі, що змінюються залежно від сезону: від галасливих портових міст до великих міст-замків і мальовничої сільської місцевості.

Реліз Assassinʼs Creed Shadows відбудеться 15 листопада на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. За розробку відповідає підрозділ Quebec, що випустив раніше Assassin's Creed Odyssey і Syndicate.

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