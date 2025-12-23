95 балів зі 100 свого часу отримали Elden Ring, GTA 5 і Red Dead Redemption 2.

Популярний агрегатор оцінок OpenCritic опублікував список найкращих ігор 2025 року на підставі оцінок профільних ігрових видань. До топу увійшло 12 проєктів, які отримали щонайменше 7 рецензій і не є перевиданнями, доповненнями або ремастерами.

Перше місце посів Hades II із 95 балами зі 100. Зазначається, що це не тільки найкращий показник 2025 року, а й 4-й найкращий показник в історії агрегатора. Також 95 балів свого часу отримали Elden Ring, GTA 5, Astro Bot і Red Dead Redemption 2.

До трійки найбільш високооцінених ігор 2025 року також увійшли Clair Obscur: Expedition 33 і The Séance of Blake Manor – вони отримали 92 і 91 бал відповідно.

Відео дня

Топ-12 найкращих ігор 2025 року на OpenCritic

Hades II (95);

Clair Obscur: Expedition 33 (92);

The Séance of Blake Manor (91);

Donkey Kong Bananza (91);

Hollow Knight: Silksong (91);

Split Fiction (91);

Trails in the Sky 1st Chapter (90);

Simogo Legacy Collection (90);

Death Stranding 2: On the Beach (90);

Blue Prince (90);

Monster Hunter Wilds (89);

Keep Driving (89).

Оглядачі називають Hades 2 найкращим представником жанру roguelike за останні кілька років, вихваляючи кожен аспект – від арт-стилю та музики до глибокого та варіативного геймплею. У Hades 2 також дуже хороші відгуки від користувачів (95% у Steam).

В українському Steam гра коштує всього 345 грн (наразі діє 25% знижка), і в неї є текстова локалізація українською мовою. Також гра доступна на Nintendo Switch і Switch 2. На PlayStation і Xbox вона теж вийде, але лише у 2026 році.

Сюжет Hades 2 заснований на давньогрецькій міфології. Головною героїнею стала Меліноя, сестра Загрея, протагоніста першої частини. Вона полює на титана Кроноса, а під час своєї подорожі зустрічає різних богів, які їй допомагають.

Нагадаємо, у Steam просто зараз проходить масштабний зимовий розпродаж зі знижками до 95%. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше 100 грн.

Паралельно в Epic Games Store стартувала щоденна роздача ігор – до 31 грудня користувачам даруватимуть по одній грі. Це може бути як ААА-тайт, так і інді.

Вас також можуть зацікавити новини: