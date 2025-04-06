Розробник пропрацював у Blizzard понад 20 років.

Ветеран індустрії відеоігор Білл Петрас помер на 58-му році життя. Про це повідомив ексрежисер сінематиків Blizzard і його близький друг Харлі Д. Гаггінс II. На згадку про Петраса його сім'я найближчим часом планує провести закриту церемонію.

Петрас почав кар'єру на початку 90-х у студії GameTech, де брав участь у розробці таких ігор, як BloodNet і Star Crusader. Справжній слід він залишив у Blizzard: саме його ім'я стоїть у титрах оригінального StarCraft - Петрас займався сторібордом, 3D-графікою і катсценами.

Але, мабуть, найвагоміший внесок він зробив у World of Warcraft: 2004 року Петрас став арт-директором оригінальної версії гри. Саме він допоміг адаптувати мультяшну естетику Warcraft 3 під масштаб MMO, яка згодом стала визначальною для всього фентезійного жанру.

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Після відходу з Blizzard у 2005-му Петрас став співзасновником Red 5 Studios, але вже у 2010-му повернувся і приєднався до роботи над Overwatch. Він знову зайнявся візуальною частиною і був одним із тих, хто допоміг студії вибратися з глухого кута з проваленим MMO-проектом Titan. На GDC-2017 він розповідав, що саме з Торбйорна почався редизайн команди героїв, що стала символом нової ери Blizzard.

Раніше ми розповідали, що безліч корейських компаній пропонують Blizzard розробити нову частину StarCraft. Серед авторів ідей NCSoft, Nexon, Netmarble і Krafton.

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