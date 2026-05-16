Google впровадить в Android корисну функцію: вона є на iPhone вже 10 років

Дзвінки з месенджерів тепер відображатимуться в тому самому списку, що й звичайні телефонні дзвінки.

Google готує корисне оновлення для Android-дзвонилок – система нарешті почне відображати дзвінки з месенджерів прямо в стандартному додатку телефону. Йдеться про VoIP-дзвінки з WhatsApp, Telegram та інших сервісів інтернет-дзвінків, пише Android Authority.

Зараз користувачам Android доводиться окремо відкривати кожен месенджер, щоб перевірити пропущені дзвінки або передзвонити контакту. Після оновлення історія інтернет-дзвінків відображатиметься разом із звичайними мобільними викликами у штатній "дзвонилці".

Також Android дозволить передзвонювати прямо зі стандартного журналу дзвінків. Якщо користувач натисне кнопку зворотного дзвінка, система автоматично відкриє потрібний додаток і почне VoIP-дзвінок без необхідності вручну шукати чат або контакт.

Поки що ця можливість доступна лише в тестових збірках Android Canary на смартфонах Pixel. У налаштуваннях додатка Phone by Google з'явився розділ Calling Accounts, де можна керувати відображенням дзвінків сторонніх сервісів та вимикати інтеграцію для окремих додатків.

Нова система працює через бібліотеку Jetpack Telecom v1.1.0. Google зазначає, що розробникам месенджерів доведеться окремо впроваджувати підтримку API, тому інтеграція з'являтиметься поступово. Першим сумісним сервісом стане Google Meet.

На iPhone схожа функція з'явилася рівно 10 років тому з анонсом iOS 10: дзвінки з будь-якого додатка відображаються в тому ж списку, що й звичайні телефонні дзвінки.

