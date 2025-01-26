Тести проводилися в синтетиці в Blender.

RTX 5080, реліз якої очікується вже найближчими днями, починає привертати увагу завдяки витокам перших бенчмарків.

Згідно з інформацією видання Tom's Hardware, RTX 5080 показала середній результат у 9077,3 бала в бенчмарку Blender, що всього на 8% більше, ніж у RTX 4080 Super. У порівнянні з базовою RTX 4080 приріст склав до 10%.

Для порівняння, RTX 5090, що є старшою моделлю в новій лінійці, демонструє приріст продуктивності на 25% щодо RTX 4090. Водночас RTX 5080, що коштує тисячу доларів, показує результати, які лише трохи перевищують продуктивність RTX 4080 Super за ту ж ціну.

Відео дня

Порівняння продуктивності GPU в Blender:

RTX 5090: 14,904.41 балів, $1,999

RTX 5080: 9,077.3 балів, $999

RTX 4080 Super: 8,375.68 балів, $999

RTX 3080 Ti: 5,283.59 балів, $1,199

Раніше ми розповідали, що приріст RTX 5080 в іграх склав близько 15% порівняно з RTX 4080, для власників топа минулого покоління новинка може виявитися невиправданою покупкою. Однак для тих, хто переходить з RTX 3080 Ti, майже дворазове збільшення продуктивності може стати чудовим приводом для апгрейда.

Водночас ситуація з доступністю відеокарт залишається напруженою. На тлі дефіциту RTX 5090, яку спекулянти вже почали перепродавати втричі дорожче за MSRP, є побоювання, що RTX 5080 може спіткати така ж доля.

Раніше ми розповідали, що в інтернеті з'явилися перші відео розпакування RTX 5090. Відеокарта постачається в екологічній упаковці.

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