Але при цьому Apple змогла запустити на ринок Індії iPhone 16 з тим же Wi-Fi 7.

Sony поки що не може почати продаж Playstation 5 Pro в Індії та низці інших країн. Вся справа в протоколі Wi-Fi 7, який в Індії все ще не сертифікований.

Про це заявив індійський підрозділ Sony. За їхніми словами, консоль не буде офіційно продаватися, поки в Індії не затвердять новий стандарт Wi-Fi 802.11be.

PS5 Pro буде недоступна в деяких країнах (включно з Індією), де бездротовий діапазон 6 ГГц, який використовується IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), ще не затверджений.

Однак журналісти зазначають, що застарілий стандарт Wi-Fi не завадив Apple запустити в продаж iPhone 16, а Intel спокійно продає ноутбуки з процесорами Lunar Lake. Усі ці пристрої використовують Wi-Fi 7, але, можливо, їх дозволили поширювати в Індії, бо крім нового протоколу, вони все ще підтримують Wi-Fi 6.

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Playstation 5 Pro надійшла в продаж по всьому світу 7 листопада. Ми розповідали, що оновлена консоль не викликала очікуваного у спекулянтів ажіотажу, через що перекупи, які планували перепродавати приставку, зараз зазнають збитків. Критики так само відзначають завищену ціну на консоль, закликаючи людей подумати, перш ніж здійснювати покупку.

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