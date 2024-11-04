Sony назвала всі ігри, які отримають поліпшення на Playstation 5 Pro / Фото - Sony

Sony представила список усіх ігор, які отримають поліпшення для Playstation 5 Pro. Серед них, очікувано, всі ексклюзиви компанії за останні роки, але також є і кілька ігор від студій, що належать Microsoft. Анонс відбувся на офіційному сайті Playstation.

Серед графічних апгрейдів очікується підтримка поліпшеного трасування променів, підвищення роздільної здатності за допомогою технології Supersampling PSSR, а також підвищення частоти кадрів аж до 120 FPS.

Ігри, які отримають графічні поліпшення на Playstation 5 Pro

  • Alan Wake 2
  • Albatroz
  • Apex Legends
  • Arma Reforger
  • Assassin's Creed Mirage
  • Baldur's Gate 3
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • EA Sports College Football 25
  • Dead Island 2
  • Demon's Souls
  • Diablo IV
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Dragon's Dogma 2
  • Dying Light 2 Reloaded Edition
  • EA Sports FC 25
  • Зарахований
  • F1 24
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Fortnite
  • God of War Ragnarök
  • Спадщина Хогвартсу
  • Горизонт Заборонений Захід
  • Horizon Zero Dawn Remastered
  • Kayak VR: Mirage
  • Lies of P
  • Madden NFL 25
  • Marvel's Spider-Man Remastered
  • Marvel's Людина-павук: Майлз Моралес
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Naraka: Bladepoint
  • NBA 2K25
  • No Man's Sky
  • Palworld
  • Paladin's Passage
  • Planet Coaster 2
  • Професійні духи бейсболу 2024-2025
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Resident Evil 4
  • Resident Evil Village
  • Rise of the Ronin
  • Rogue Flight
  • Star Wars: Jedi Survivor
  • Star Wars: Outlaws
  • Зоряний клинок
  • Test Drive Unlimited: Сонячна корона
  • The Callisto Protocol
  • The Crew Motorfest
  • The Finals
  • Перший нащадок
  • The Last of Us Part I
  • The Last of Us Part II Remastered
  • До світанку
  • War Thunder
  • Warframe
  • World of Warships: Legends

Реліз Playstation 5 Pro очікується тільки 7 листопада, але завдяки користувачам, які оформили попереднє замовлення на консоль, у нас вже є повні характеристики приставки. Відомо, що PS5 Pro отримала 2 додаткових гігабайти оперативної пам'яті.

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