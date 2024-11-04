Sony представила список усіх ігор, які отримають поліпшення для Playstation 5 Pro. Серед них, очікувано, всі ексклюзиви компанії за останні роки, але також є і кілька ігор від студій, що належать Microsoft. Анонс відбувся на офіційному сайті Playstation.
Серед графічних апгрейдів очікується підтримка поліпшеного трасування променів, підвищення роздільної здатності за допомогою технології Supersampling PSSR, а також підвищення частоти кадрів аж до 120 FPS.
Ігри, які отримають графічні поліпшення на Playstation 5 Pro
- Alan Wake 2
- Albatroz
- Apex Legends
- Arma Reforger
- Assassin's Creed Mirage
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports College Football 25
- Dead Island 2
- Demon's Souls
- Diablo IV
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon's Dogma 2
- Dying Light 2 Reloaded Edition
- EA Sports FC 25
- Зарахований
- F1 24
- Final Fantasy VII Rebirth
- Fortnite
- God of War Ragnarök
- Спадщина Хогвартсу
- Горизонт Заборонений Захід
- Horizon Zero Dawn Remastered
- Kayak VR: Mirage
- Lies of P
- Madden NFL 25
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Marvel's Людина-павук: Майлз Моралес
- Marvel's Spider-Man 2
- Naraka: Bladepoint
- NBA 2K25
- No Man's Sky
- Palworld
- Paladin's Passage
- Planet Coaster 2
- Професійні духи бейсболу 2024-2025
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil 4
- Resident Evil Village
- Rise of the Ronin
- Rogue Flight
- Star Wars: Jedi Survivor
- Star Wars: Outlaws
- Зоряний клинок
- Test Drive Unlimited: Сонячна корона
- The Callisto Protocol
- The Crew Motorfest
- The Finals
- Перший нащадок
- The Last of Us Part I
- The Last of Us Part II Remastered
- До світанку
- War Thunder
- Warframe
- World of Warships: Legends
Реліз Playstation 5 Pro очікується тільки 7 листопада, але завдяки користувачам, які оформили попереднє замовлення на консоль, у нас вже є повні характеристики приставки. Відомо, що PS5 Pro отримала 2 додаткових гігабайти оперативної пам'яті.