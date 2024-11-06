Playstation 5 Pro вийшла найпотужнішою консоллю в історії, але журналісти ставлять запитання: а чи потрібна вона?

Сьогодні спало ембарго на огляди Playstation 5 Pro, і журналістам, які отримали консоль, є про що розповісти.

Усі критики сходяться на думці, що PS5 Pro - найпотужніша приставка на ринку, але її ціна в 699 доларів дуже слабо виправдовує себе. Журналіст The Verge вважає, що приставку варто купити, тільки якщо ви сидите не далі ніж за три метри від екрана величезного телевізора. В іншому разі, ви не зможете зрозуміти, навіщо доплатили 200 доларів за Pro версію консолі.

Однак якщо вдивлятися в оновлену картинку, можна залишитися в захваті: консоль радує підвищеною деталізацією, покращенними матеріалами, збільшеною чіткістю текстур: "У деяких випадках здавалося, що на звичайній PS5 гра виглядала так, немов я дивлюся крізь брудне вікно. У PS5 Pro достатньо сил, щоб до блиску очистити це вікно."

Відео дня

Такої ж думки виявився оглядач IGN. "PlayStation 5 Pro - вражаюча консоль із помітним приростом продуктивності та якості графіки в іграх, які користуються перевагою більш потужного заліза. Але за 700 доларів вам доведеться двічі подумати про те, чи вартий апгрейд такої ціни.".

Однак IGN відзначила одну цікаву особливість нової консолі: розширені налаштування графіки. На звичайній PS5 найчастіше були представлені тільки два режими роботи: "Якість" і "Продуктивність". Pro версія пропонує гравцям налаштувати деякі графічні технології. Як приклад видання навело Marvel's Spider-Man 2, де мало того, що Sony зробила ексклюзивні для PS5 режими графіки (вони так і називаються "Якість Pro" і "Продуктивність Pro"), так тепер у гравця є контроль, наприклад, над трасуванням променів, ви можете його вимкнути, щоб отримати кілька зайвих кадрів, і при цьому зберегти картинку режиму "Якість".

Також журналісти відзначають збільшене до двох террабайт внутрішнє сховище, а також технологію суперсемплінгу PlayStation Spectral Super Resolution, багато в чому завдяки якій консоль і може запускати більшість ігор в 4К роздільній здатності в 60 FPS. Крім того, охолодження приставки стало тихішим, а сама вона легша.

Хороший підсумок підбило видання Engadget: "По суті, це ваш єдиний шлях до ігор з роздільною здатністю 4K при 60 FPS з трасуванням променів дешевше, ніж за 1 000 доларів". І справді, ми розповідали, що фахівці з Digital Foundry порахували, скільки коштуватиме зібрати ПК, який за характеристиками можна порівняти з Playstation 5 Pro. У результаті така система коштуватиме навіть більше, ніж 1000 доларів.

Також нагадаємо, що не у всіх іграх будуть доступні графічні поліпшення для Playstation 5 Pro. Днями Sony публікувала список усіх проєктів, які отримають версію для PS5 Pro на старті консолі, всього там 55 найменувань.

Вас також можуть зацікавити новини: