На ринку просто немає дефіциту нової консолі.

Консоль Playstation 5 Pro, яка нещодавно вийшла, не принесла очікуваного прибутку спекулянтам і перекупникам. Замість заробітку вони стикаються зі збитками через відсутність дефіциту приставки.

Згідно з дослідженнями VGC, перепродаж нової консолі часто відбувається нижче її офіційної роздрібної ціни. Як зазначає видання, ситуація сильно відрізняється від запуску оригінальної PS5 у 2020 році. Тоді пандемія короновірусу та глобальний дефіцит мікрочипів призвели до обмежених поставок, що створило сприятливі умови для спекулянтів. Однак зараз виробництво налагоджено, і PS5 Pro надходить у магазини в достатній кількості.

На британському ринку можна знайти безліч оголошень на eBay, де PS5 Pro пропонується за ціною, нижчою за офіційну. Перекупники намагаються мінімізувати свої втрати, усвідомивши, що попит не перевищує пропозицію і що прибуток від перепродажу мінімальний або зовсім відсутній.

Відео дня

Тим часом, зовнішні дискові приводи для Playstation 5 Pro стали новим об'єктом уваги спекулянтів. При офіційній вартості в 99 фунтів, на онлайн майданчиках їх намагаються продати за 180 фунтів і більше. Деякі продавці навіть встановлюють ціну в 500 фунтів, сподіваючись на необізнаних покупців.

Відомий модороб Ленс Макдональд зауважив, що за 500 фунтів можна придбати PS5 Slim, витягти з неї дисковод і використовувати разом із PS5 Pro і при цьому отримати додаткову цифрову консоль.

Якщо ви розглядаєте можливість придбання PS5 Pro, варто ознайомитися з її характеристиками та перевагами. Ми зібрали добірку думок різних видань про новинку від Sony.

Вас також можуть зацікавити новини: