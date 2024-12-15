Насправді, це перейменована RTX A400 (Ampere), але з деякими поліпшеннями.

Блогер-ютубер Budget-Builds Official опублікував днями цікаве відео про те, як він тестував офіційно неіснуючу відеокарту GeForce, про яку нічого не знає навіть сама Nvidia.

Лінійка настільних відеокарт GeForce RTX 40 починається з моделі RTX 4060, але блогеру вдалося роздобути RTX 4010. 3D-прискорювач із нижнього цінового діапазону, продається, за його словами, тільки на внутрішньому китайському ринку за ціною $80. Кінцева ціна разом із доставкою склала 150 доларів.

На перший погляд, можна було б припустити, що це ексклюзив для китайського ринку, призначений, наприклад, тільки для виробників готових ПК. Але насправді ніякої RTX 4010 офіційно не існує. Знайдена карта – це модифікована RTX A400 (Ampere) для робочих станцій.

Це відносно свіжа модель – вона вийшла на початку 2024 року. Вона заснована на графічному процесорі GA107, має 768 ядер CUDA, 4 ГБ відеопам'яті, 64-бітну шину і за своїми характеристиками поступається всім моделям лінійки RTX 30.

Що цікаво, китайські умільці не тільки перейменували відеокарту на RTX 4010, а й розігнали чип на 200 МГц. На такій картці можна пограти в невимогливі тайтли. Наприклад, GTA 5 або Counter-Strike 2 чудово йдуть у 1080p на високих/середніх налаштуваннях графіки.

До речі, останньою відеокартою з індексом "10" в кінці була GTX 1010, випущена на початку 2021 року. Однак вона призначалася виключно для OEM-сегмента, тому про неї мало хто знає. А ось останньою такою масовою картою була GT 710 ще з 2014 року.

Раніше Nvidia анонсувала презентацію GeForce RTX 50 – вона відбудеться 7 січня 2025 року в рамках CES 2025. Мають показати три моделі: RTX 5090, RTX 5080 і RTX 5070. Пізніше вийдуть недорогі RTX 5060 Ti і RTX 5060.

Свіже опитування Steam показало, що на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

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