CPU вже з'явилися в AIDA64.

AMD додала архітектуру Zen 6 у свіжу бета-версію AIDA64. Це означає, що нові чіпи вийдуть протягом найближчих 10-13 місяців. Це стосується як настільних, так і мобільних процесорів, а також серверних моделей.

У списку AIDA64 засвітилися відразу три лінійки: десктопні Medusa Ridge, мобільні Medusa Point і серверні EPYC Venice.

Medusa Ridge нарешті подолає ліміт у 8 ядер на один чіплет (CCD), збільшивши число ядер до 12. А з використанням Zen 6C можна буде зібрати систему з двома CCD на борту: до 32 ядер і до 128 МБ кеш-пам'яті L3. І все це на сокеті AM5, так що апгрейд з наявних систем Ryzen цілком реальний без заміни материнської плати.

Відео дня

Мобільна версія, Medusa Point, отримає новий сокет FP10. Він більший за поточний FP8, який використовується в Strix Point, і, ймовірно, принесе більше гнучкості в термопакеті та конфігураціях охолодження. Очікується, що продуктивність на ват також зросте, особливо з урахуванням оптимізацій Zen 6 під енергоефективні ноутбуки.

Раніше ми розповідали, що Playstation готує портативну консоль із кастомним процесором від AMD і Samsung. Проєкт дістав кодову назву Jupiter і вироблятиметься на топовому 2 нанометровому техпроцесі SF2P, одному з найпередовіших на ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: