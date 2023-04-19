Також новинка може похвалитися величезним, майже 7 дюймовим екраном.

Huawei представила свій новий смартфон середнього класу Enjoy 60Х, який привертає увагу двома фішками: екраном майже 7 дюймів і батареєю на 7000 мАг.

За словами виробника, повної батареї від одного заряду вистачить на тиждень при звичайному (4 години в день) використанні. Крім того, смартфон можна використовувати в якості повербанка для інших гаджетів.

Ще одна перевага Enjoy 60x перед конкурентами середнього класу – величезний, майже 7 дюймовий (6,95") IPS-екран з роздільною здатністю 2376×1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Якоюсь мірою Enjoy 60x стане воскресінням теми планшетофонів.

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Що стосується фотоможливостей, то основна камера отримала сенсор на 50 Мп. Також передбачений 2-Мп модуль для розмиття заднього плану. За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 680. ОЗУ – 8 ГБ зі 128, 256 і 512 ГБ ПЗУ на вибір.

З інших особливостей також можна виділити стереодинаміки, підтримку двох SIM-карт, дводіапазонний Wi-Fi і оболонку HarmonyOS 3.0. Huawei Enjoy 60Х поки доступний тільки в Китаї за ціною 1799 юанів (~9600 грн).

Як УНІАН повідомляв раніше, на смартфони компанії Huawei повернулися додатки Google. Вже зараз доступні YouTube, офісний набір, а також "Фото" і "Rарти". Gmail ще немає, але це, мабуть, питання часу.

А не так давно Huawei випустила незвичайні TWS-навушники у форм і"краплі". Зазначається, що така форма навушників була обрана в ході "десятків тисяч тестів", а користувачеві повинно бути комфортно під час їх носіння.

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