Одночасно з війною в Україні в світі йде "війна чипів", яка може призвести до серйозних глобальних збоїв у виробництві всіх товарів – від автомобілів до комп'ютерів.

Виконавчий директор Nvidia Дженсон Хуанг, найдорожчий у світі компанії з виробництва напівпровідників, попередив, що "війна чипів" між США і Китаєм, що посилюється в останні роки, ризикує завдати величезної шкоди всій технологічній галузі.

У розмові з "Файненшл Таймс", Хуанг заявив, що експортний контроль США, введений адміністрацією Байдена для уповільнення виробництва напівпровідників в Китаї, зв'язав компанію з Кремнієвої долини "по руках і ногах", позбавивши можливості продавати передові чипи на одному з найбільших ринків.

Водночас, додав він, китайські компанії починають створювати власні чипи, здатні конкурувати з провідними на ринку процесорами Nvidia для ігор, графіки та штучного інтелекту (ШІ).

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Якщо Китай не зможе купувати у США, вони просто побудують галузь самі. Тому Штатам потрібно бути обережними. Китай – дуже важливий ринок для індустрії високих технологій – заявив Хуанг.

Зусилля США перешкодити Китаю купувати або розробляти передові чипи стали найагресивнішим фронтом у новій холодній війні між двома державами, пише Financial Times.

Коментарі Хуанга прозвучали всього за кілька днів до того, як китайська влада оголосили про заборону на поставки продукції американського виробника мікросхем пам'яті Micron, що стало першим значним кроком у відповідь на експортний контроль Вашингтона.

Американський підприємець тайванського походження попередив американських законодавців, щоб вони "вдумливо" ставилися до введення додаткових правил, що обмежують торгівлю з Китаєм.

Якщо ми позбудемося китайського ринку, у нас не буде запасних варіантів. Іншого Китаю немає, є тільки один Китай – заявив Хуанг, додавши, що американським компаніям буде завдано "величезної шкоди", якщо вони не зможуть торгувати з Пекіном.

Він також зазначив, що блокування доступу американської технологічної галузі до Китаю "покладе край Закону про чипи", маючи на увазі фінансовий пакет адміністрації Байдена в розмірі $52 млрд, спрямований на стимулювання будівництва нових заводів з виробництва напівпровідників, відомих як "фабрики", в США.

Чипові війни США з Китаєм: що відомо

Американський IT-гігант Nvidia опинилася в центрі глобальної гонитви з розробки інструментів штучного інтелекту нового покоління, ставши основним джерелом чипів, використовуваних для навчання "великих мовних моделей", на яких працюють "розумні" чат-боти, такі, як ChatGPT від OpenAI.

У міру посилення ажіотажу навколо ШІ ринкова капіталізація Nvidia збільшилася більш ніж удвічі за останній рік склала близько 770 мільярдів доларів.

Однак з серпня компанії було заборонено продавати свої найсучасніші чипи – серії H100 та A100 – китайським клієнтам. Nvidia була змушена змінити конфігурацію деяких своїх чипів з урахуванням американських правил, які обмежують продуктивність продуктів, що продаються в Китаї.

За словами Хуанга, на Китай припадає приблизно третина ринку американської технологічної галузі, і його неможливо замінити як джерелом компонентів, так і кінцевим ринком своєї продукції.

Більшість передових чипів у світі, включаючи Nvidia, виробляються на Тайвані, який Пекін вважає частиною своєї території. Президент Джо Байден заявив, що США втрутяться, якщо Китай зробить неспровоковані військові дії проти Тайваню.

Аналітики побоюються, що такий конфлікт призведе до серйозних глобальних збоїв у виробництві всіх товарів – від автомобілів до комп'ютерів.

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