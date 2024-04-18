Цього року моделі Pro збільшаться в розмірах, а 2025-го з релізом iPhone 17 модельний ряд знову оновить свої розміри.

У найближчі пару років лінійка смартфонів Apple радикально зміниться, принаймні в плані розмірів. Очікується, що Pro-версії отримають більші екрани та розміри корпусу, тоді як iPhone 17 Plus навпаки стане меншим.

Як стверджують обізнані джерела, iPhone 17 Plus отримає дисплей меншого розміру, ніж актуальна Plus-модель, розмір якої становить 6.7 дюймам, але більший за iPhone 17 Pro на 6,3 дюйма. Це зробить лінійку більш рівномірною з погляду розмірів.

Своєю чергою, вже цього року, з виходом iPhone 16, розміри екранів iPhone 16 Pro і 16 Pro Max вперше за багато років зростуть у розмірах – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно. Таким чином, ми отримаємо практично міні-планшет. Або норму для Android-флагманів.

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Якщо інформація підтвердиться, то серія iPhone за два роки матиме такий вигляд:

iPhone 15

iPhone 15: 6,1-дюймовий дисплей

iPhone 15 Plus: 6,7-дюймовий дисплей

iPhone 15 Pro: 6,1-дюймовий дисплей

iPhone 15 Pro Max: 6,7-дюймовий дисплей

iPhone 16

iPhone 16: 6,1-дюймовий дисплей

iPhone 16 Plus: 6,7-дюймовий дисплей

iPhone 16 Pro: 6,3-дюймовий дисплей

iPhone 16 Pro Max: 6,9-дюймовий дисплей

iPhone 17

iPhone 17: 6,1-дюймовий дисплей

iPhone 17 Plus: дисплей менше 6,7 дюйма

iPhone 17 Pro: 6,3-дюймовий дисплей

iPhone 17 Pro Max: 6,9-дюймовий дисплей

Само собою, це за умови, що інші моделі вже ніяк не зміняться. Тим паче, що в останні кілька років у мережі часто згадувалася "Ультра"-модель. Нібито таким чином Apple хоче ще більше підкреслити преміальність найдорожчого айфона в лінійці, як це роблять Android-виробники.

Хоч до виходу iPhone 16 залишається майже пів року, в мережі вже накопичилося достатньо чуток про нові смартфони. Так, Pro-моделі не тільки виростуть у розмірах, а й отримають прокачані камери і батареї. А базові моделі отримають рекордну кількість забарвлень і оновлений дизайн камери.

Про смартфони iPhone 17 теж уже відомо дещо. У лінійці 2025 року Apple вперше за довгий час "прокачає" фронтальну камеру, а базові моделі нарешті отримають 120-герцеві OLED-екрани ProMotion.

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