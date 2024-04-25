Глобально нічого нового, але Pro-моделі збільшаться в розмірах, а базові моделі відрізнятимуться наявністю вертикально орієнтованої камери.

В інтернеті продовжують з'являтися витоки, пов'язані з новими смартфонами iPhone 16. Наприклад, інсайдер DuanRui опублікував в X кілька скріншотів, на яких показані "болванки" всіх чотирьох моделей. Такі "болванки" використовують виробники чохлів для розробки аксесуарів до офіційного випуску смартфонів.

Дизайн, показаний на знімках, підтвердив ранні чутки про смартфони. Уже не раз з'являлася інформація, що розміри екранів iPhone 16 Pro і 16 Pro Max збільшать – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно. Судячи з нового витоку, це дійсно так.

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З помітних змін щодо серії iPhone 15 – базові моделі 16 і 16+ отримають вертикальний блок камер з двома круглими модулями, повторюючи дизайн iPhone 11. Pro-моделі запропонують звичні три об'єктиви. А кнопка "Дія" з'явиться у всіх моделей.

Представити iPhone 16 мають у вересні. До цього моменту в мережі з'явиться ще багато витоків, але основні подробиці вже відомі. Pro-моделі не тільки зростуть у розмірах, а й отримають "прокачані" камери та батареї. А ще в новому поколінні з'явиться нова кнопка – причому одразу у всіх моделей. Capture Button буде призначена виключно для зйомки фото і відео.

Про смартфони iPhone 17 теж уже відомо дещо. У лінійці 2025 року Apple вперше за довгий час "прокачає" селфі-камеру, а стандартні моделі нарешті отримають 120-герцеві OLED-екрани.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва продукти є доволі очікуваними: iPad Pro уперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air уперше вийде одразу у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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