За словами джерела, нові функції Siri будуть ключовою перевагою майбутніх поколінь смартфонів Apple.

Компанія Apple має намір серйозно оновити мікрофони в iPhone 16. Про це повідомляє MacRumors з посиланням на авторитетного інсайдера Мін-Чі Куо.

У своїх майбутніх смартфонах Apple зробить велику ставку на функції власного генеративного ШІ на кшталт GPT – він буде прив'язаний до голосового асистента Siri. І щоб Siri краще вас чула, айфону знадобляться особливі мікрофони з кращим співвідношенням сигнал/шум.

Нові мікрофони будуть якісніше відсівати голоси людей від сторонніх звуків, до того ж вони запропонують поліпшений захист від вологи. Таким чином, систему мікрофонів в iPhone 16 можна буде назвати найбільш просунутою за всю історію айфонів.

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Аналітик каже, що виробництво мікрофон для iPhone 16 подорожчає на 100-150%, в порівнянні з iPhone 15 – і за цей апгрейд напевно доведеться платити користувачам. Раніше згадувалось, що Apple прорахувалася і тепер змушена суттєво підняти ціни на нові iPhone.

За даними Куо, нові функції Siri будуть ключовою перевагою iPhone 2024 року. При цьому багато які з них не будуть працювати на старих айфонах.

iPhone 16 отримає серйозний апгрейд

Нові iPhone покажуть тільки у вересні, але це не зупиняє інсайдерів від "зливів" і витоків. Портал MacRumors зібрав 16 найбільш очікуваних функцій і нововведень, які Apple приберегла для лінійки 2024 року.

Серед них – збільшені дисплеї, штучний інтелект і потужні чипсети. Також, з чуток, Apple переробить систему охолодження в нових айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

Крім того, Apple майже напевно поширить одну з головних "фішок" iPhone 15 Pro і 15 Pro Max на всю майбутню лінійку iPhone 2024 року. Йдеться про настроювану кнопку Action Button.

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