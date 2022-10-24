Мільярдер дав таку обіцянку міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову.

Ілон Маск і компанія SpaceX не припинять підтримку Starlink в Україні, навіть якщо послуги супутникового інтернету і зв'язку не оплатить Міністерство оборони США. Таку обіцянку мільярдер дав міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову.

Цією інформацією Маск поділився в Twitter. Засновник SpaceX написав відповідь на пост ЗМІ про потенційне фінансування Starlink в Україні Євросоюзом: "Ще до того, як Міністерство оборони дало відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міністерство оборони відмовиться надати фінансування".

Міністр цифрової трансформації підтвердив заяву мільярдера: "Спасибі, Ілон Маск. Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlink в Україні. Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!". Маск написав на це коротке: "Завжди будь ласка".

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Робота Starlink в Україні: остання інформація

SpaceX 14 жовтня направила в Пентагон запит щодо фінансування терміналів доступу до супутникового інтернету Starlink в нашій країні. Компанія повідомила, що більше не може здійснювати підтримку за свій рахунок.

За даними ЗМІ, в Міноборони США розглядають прохання SpaceX. Зараз ведеться обговорення цього питання.

Вже 15 жовтня Маск повідомив про продовження фінансування Starlink в Україні силами своєї компанії: "Чорт з ним... незважаючи на те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України".

За словами Маска, підтримка терміналів супутникового інтернету в нашій країні обходиться SpaceX в 20 мільйонів доларів на місяць. А тим часом Росія активно намагається порушити роботу Starlink в Україні.

Як повідомив аналітик і президент Eurasia Group Ян Бреммер, американський мільярдер особисто заборонив використовувати супутниковий інтернет своєї компанії на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Криму. Маск вважає, що це може призвести до ще більшої ескалації.

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