Атаковано, зокрема, "Тінькофф банк", дізналися журналісти.

Українська розвідка знову атакувала найбільші банки Російської Федерації.

Як повідомило УНІАН джерело у спецслужбі, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову DDoS-атаку на банківську систему Росії.

За даними джерела, в результаті операції було порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ збройних сил Росії.

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Так, під кіберудар потрапили, зокрема, "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

Користувачі в багатьох регіонах Росії скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися "особистим кабінетом", припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Крім того, клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

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Як повідомляв УНІАН, раніше українські розвідники зламали федеральний центр видачі цифрових підписів Росії.

У результаті атаки було знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також отримано базу даних на 1,5 млн електронних цифрових підписів суб'єктів, які користувалися послугами російського федерального центру.

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