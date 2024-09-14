Українська розвідка знову атакувала найбільші банки Російської Федерації.
Як повідомило УНІАН джерело у спецслужбі, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову DDoS-атаку на банківську систему Росії.
За даними джерела, в результаті операції було порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ збройних сил Росії.
Так, під кіберудар потрапили, зокрема, "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".
Користувачі в багатьох регіонах Росії скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися "особистим кабінетом", припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Крім того, клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.
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Як повідомляв УНІАН, раніше українські розвідники зламали федеральний центр видачі цифрових підписів Росії.
У результаті атаки було знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також отримано базу даних на 1,5 млн електронних цифрових підписів суб'єктів, які користувалися послугами російського федерального центру.