Блогерку та її хлопця доставили у відділ поліції.

Оскільки у Львові діє заборона на продаж алкоголю, блогерка та її хлопець вирішили просто викрасти його з магазину, та ще й зняли "відеоурок". Їх затримали поліціянти.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Вчора, 16 березня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому двоє осіб – хлопець та дівчина, вчинили крадіжку в одному з магазинів на вулиці Івана Франка у Львові.

Правоохоронцям вдалося встановити особи правопорушників, це 20-річний житель Києва та мешканка міста Дніпро віком 19 років.

"Сьогодні, 17 березня, вказані особи були затримані та доставлені в один з територіальних відділів поліції у Львові – вирішується питання правової кваліфікації події", - зазначили поліціянти.

В мережі ідентифікували затриманих. Це блогерка Марія Семенова, більш відома під нікнеймом ttiisshhiinnaa. В Instagram-історіях вона показала, як відклеює скотч від дверцят холодильника в магазині і дістає напої.

Також в соцмережах вона поділилась з підписниками, обуреними її вчинком, своїми думками про інцидент і форматі відеоповідомлень.

Вона заперечувала, що це - мародерство, і виправдовувала себе тим, що якби алкоголь продавали, то вона б за нього заплатила. Мовляв, за потреби вона може купити і цілий завод.

Як повідомляв УНІАН, у 2021-му Семенова в компанії друзів розгромила чужу квартиру і зняла це на відео.

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