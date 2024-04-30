Один із міфів полягає в тому, що це рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг.

У Міністерстві закордонних справ розповіли про міфи та факти щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

На сайті зовнішньополітичного відомства України зазначається, що перший міф полягає в тому, що це рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг. Насправді ж, рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу.

"Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства. Після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців. Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону", – зауважили в міністерстві. Відео дня

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення, пояснюють у відомстві.

Другий міф – що після цього рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій. Насправді, як говорять в МЗС, воно жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо).

У таких випадках, за інформацією міністерства, консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей.

Третій міф – рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності. Правда – захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС. У відомстві наголосили, що технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв’язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію. Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг.

Крім того, мовиться, що четвертий міф полягає в тому, що рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном. В міністерстві пояснили, що насправді ж всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"Тому про жодну раптовість не йдеться, адже заяви, які вже були в роботі, продовжили опрацьовуватися. Тимчасово призупинений лише прийом нових заяв від окремої категорії громадян для уточнення механізмів надання консульських послуг згідно з ухваленим новим законом", – уточнили в МЗС.

П'ятий міф – рішення несправедливе щодо низки випадків, коли чоловіки мобілізаційного віку перебувають за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов’язку захищати Батьківщину. У відомстві зауважили, що дане рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства.

"Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", – мовиться у повідомленні.

І шостий міф, як зазначили у міністерстві, щодо того, що рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини.

"Рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться. Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг", – резюмували в міністерстві.

Призупинення консульських послуг українцям за кордоном

23 квітня українським чоловікам призовного віку стали недоступними консульські послуги за кордоном. У МЗС прокоментували рішення щодо призупинення консульських послуг. Так, очільник міністерства Дмитро Кулеба в мережі X наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

Крім того, український уряд ухвалив рішення, згідно з яким отримати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон військовозобов'язані чоловіки 18-60 років зможуть тільки на території України.

Згодом у МЗС заявили, що рішення Кабміну стосуються документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ". Однак в постанові Кабміну моситься, що пересилання паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Зараз паспорти виготовляються тільки в Україні.

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