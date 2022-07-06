Кім зазначив, що більшість людей порівнюють те, що пропонують росіяни, і те, що було в Україні, і ніхто не хоче жити під окупацією.

Російські війська очікували, що Херсонська і Миколаївська області будуть їх зустрічати з квітами та переходити на їхній бік, але навіть під тимчасовою окупацією ніхто з українців не погоджується на кооперацію з росіянами.

Про це сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю "УП".

"Час грає проти нас. Багато людей, які чекали, зараз виїжджають через Крим, через Росію. Вони повертаються до України через велике коло, тому що окупанти не пропускають через лінію зіткнень. Частина людей навпаки стала ще агресивніша і вступає до партизанського руху, який там, на Херсонщині, зараз дуже активно розвивається, і дійсно допомагає нашим ЗСУ", - прокоментував Кім настрої на херсонців.

За його словами, деякі люди чекають і "вже зляться, чому українські війська так довго йдуть".

"Є об'єктивні та суб'єктивні причини, чому ми це робимо. Не ми, а ЗСУ. Настрої там дуже різні, але ніхто не любить росіян", - додав він.

Водночас, Кім зазначив, що більшість людей порівнюють те, що пропонують окупанти, і те, що було в Україні, і ніхто не хоче жити під окупацією і диктатурою загарбників.

"Це, в принципі, той парадокс, з яким зустрілися росіяни. Бо вони очікували, що Херсонщина, Миколаївщина будуть їх зустрічати з квітами та переходити. Але навіть під окупацією ніхто з наших співвітчизників не погоджується на кооперацію з росіянами", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на Херсонському напрямку триває успішна контрнаступальна операція українських військ.

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