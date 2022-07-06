Окупанти намагаються насадити жителям міста використання рублів, але все одно вказують на цінниках вартість товарів у гривні.

У тимчасово окупованому Херсоні жителі змушені купувати продукти першої необхідності, віддаючи величезні суми. "Пекельні" ціни буквально спустошують гаманці людей, які не змогли евакуюватися і залишилися в місті.

Фото з цінниками на побутову хімію в Херсоні показали в Telegram-каналі "Новини Миколаєва".

Так, звичайний шампунь, який в Україні коштує близько 100 гривень, в Херсоні коштує 607 гривень. Примітно, що на ціннику вказана вартість товару як в гривнях, так і в рублях. Судячи з усього, плани окупантів примусово "перевести" жителів Херсона на використання валюти країни-агресора поки що успіхом не увінчалися.

На цьому "пекельні" ціни не закінчуються. Гель для душу, який в Україні коштує 90-110 гривень, в Херсоні обійдеться куди дорожче. Жителям тимчасово окупованого міста доведеться віддати 450 гривень.

Попри всі ціни і підступи окупантів херсонці не втрачають надії, що вже незабаром ЗСУ повернуть місто під контроль України і виб'ють рашистів. Саме тому на Херсонщині процвітає рух партизанів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що херсонські партизани викрили цілу мережу зрадників. Зрадники "зливали" окупантам інформацію про активістів та учасників АТО.

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