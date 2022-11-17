У список потрапили моделі від компаній Realme, Xiaomi, Vivo, а також Nokia – легендарної марки мобільних телефонів.

У 2022 році можна купити бюджетні смартфони, які практично не поступаються флагманам. Редакція порталу Gizchina вибрала п'ятірку кращих моделей з відповідними характеристиками вартістю менше ніж $300 (близько 11 000 грн).

У список потрапили моделі від компаній Realme, Xiaomi, Vivo, а також Nokia – легендарної марки мобільних телефонів.

Топ найкращих смартфонів до 300 доларів відкриває нещодавно випущений Redmi Note 12 Pro. Апарат отримав 6,67-дюймову AMOLED-панеллю з частотою оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 1080, 8+256 ГБ пам'яті та акумулятор місткістю 4300 мАг з зарядкою потужністю 67 Вт.

На другому місці опинилася ще одна новинка – Poco M5s. У смартфона, окрім 6.43-дюймового AMOLED-дисплея і батареї на 5000 маг, є подвійні стереодинаміки та захист корпусу по класу IP53.

На третьому місці рейтингу опинився Realme GT Neo 2T, який вийшов майже рік тому, але все ще залишається актуальним для купівлі. У нього 6.43-дюймовий AMOLED-дисплей з кадровою частотою 120 Гц, батарея на 4500 мАг з підтримкою 65-ватної зарядки, також є підтримка Dolby Atmos і Hi-Res Audio.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися Nokia G60 5G, у якого корпус виконаний з перероблених матеріалів, і Vivo t2x зі 144-Гц дисплеєм і акумулятором на 6000 мАг.

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Найкращі смартфони 2022 вартістю до 6000 грн

Якщо ви в пошуках бюджетного смартфона, який не вдарить по кишені, рекомендуємо звернути увагу на топ кращих смартфонів, випущених в останні кілька років, які зараз продаються дешевше $150 або 6000 тисяч в гривнях.

На першому місці опинився realme C33, який попри скромні характеристики не позбавлений своїх фішок. Відразу за ним слідує Blackview Oscal C80, а замикає трійку ультрабюджетних смартфонів Redmi 10 (2022).

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