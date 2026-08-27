Білл Гейтс назвав три головні загрози штучного інтелекту: що чекає на людство

За словами Гейтса, людство ризикує зіткнутися з одним із найбурхливіших періодів у своїй історії.

Засновник Microsoft Білл Гейтс знову виступив із тривожною заявою щодо стрімкого розвитку штучного інтелекту. У новому есе обсягом майже 6000 слів він попередив, що людство не готове до масштабних змін, які принесе ШІ, а уряди, експерти та IT-компанії поки що не розробили чіткого плану дій.

За словами Гейтса, перехід до епохи штучного інтелекту може стати одним із найбурхливіших періодів в історії людства. При цьому він не вважає саму технологію виключно негативною: ШІ може покращити деякі сфери, наприклад охорону здоров’я, освіту та сільське господарство.

Але без правильного підходу переваги технології можуть дістатися невеликій групі людей, тоді як решта зіткнеться з серйозними наслідками. Засновник Microsoft називає три головні загрози.

Відео дня

По-перше, це зникнення робочих місць. Нинішня ситуація відрізняється від попередніх технологічних революцій: штучний інтелект здатний не просто допомагати людині, а безпосередньо виконувати завдання. Йдеться про професії у сфері обслуговування клієнтів, продажів, програмування, юриспруденції та інших галузях. Особливо вразливою виявиться молодь без досвіду роботи та фахівці-початківці.

По-друге, побоювання викликає кібербезпека. Хакери вже використовують ШІ для пошуку нових вразливостей у програмному забезпеченні та проникнення в мережі, причому роблять це швидше, ніж фахівці з кібербезпеки встигають усувати вразливості.

По-третє, загрозою для дітей можуть стати ШІ-компаньйони. Віртуальні співрозмовники можуть настільки сильно впливати на життя молодих користувачів, що ті ризикують почати обирати цифрові стосунки замість реальної дружби.

Що пропонує Білл Гейтс

Білл Гейтс сумнівається, що світовій спільноті вдасться домовитися про уповільнення розвитку штучного інтелекту. Економічна вигода та геополітична конкуренція змушують компанії й цілі держави продовжувати технологічну гонку.

У зв’язку з цим він пропонує три заходи. Необхідно створити спеціальні державні структури для регулювання ШІ, зарезервувати за людьми "ексклюзивні" професії та запровадити податки на роботів і ШІ-токенів. Останній захід допоможе уповільнити заміну співробітників автоматизованими системами, а отримані кошти спрямовувати на перепідготовку працівників та підтримку людей, які втратили роботу.

Позиція Білла Гейтса відрізняється від більш оптимістичного погляду Марка Цукерберга. Глава Meta нещодавно заявив, що людство вже неодноразово стикалося зі страхом перед новими технологіями, але технологічний прогрес у підсумку сприяв зростанню добробуту, поліпшенню здоров’я та підвищенню якості життя. У випадку зі ШІ Цукерберг також розраховує на позитивний сценарій.

Раніше компанія-розробник Anthropic закликала технологічних гігантів укласти угоду та уповільнити розвиток ШІ. Новітні моделі наблизилися до етапу рекурсивного саморозвитку, що може нести ризики для всього людства.

Глава Nvidia вважає, що бум ШІ перетворить електриків і сантехніків на нову еліту. Уже сьогодні галузь стикається з дефіцитом кваліфікованих робітників, хоча за таку роботу пропонують дуже хороші зарплати й не вимагають університетського диплома.

Вас також можуть зацікавити новини: