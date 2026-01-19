Розробники ChatGPT можуть збанкрутувати вже до середини 2027 року

Тільки в 2025 році витрати компанії досягли близько 8 млрд доларів.

Аналітики прогнозують, що компанія-розробник ChatGPT, OpenAI, може опинитися на межі банкрутства вже до середини 2027 року, якщо їй не вдасться істотно збільшити доходи або залучити нові інвестиції.

NYT пише, що в 2025 році витрати компанії склали близько 8 мільярдів доларів, а до 2028-го цей показник може зрости до 40 мільярдів. При цьому у OpenAI, як і раніше, немає діючої бізнес-моделі. Передбачається, що компанія вийде в плюс тільки до 2030 року.

Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тому вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити. У великих гравців, таких як Google, Meta або Microsoft, є інші стабільні грошові потоки, що дозволяють фінансувати розробки ШІ. У OpenAI такого запасу немає.

У перспективі становище OpenAI може покращитися, якщо ШІ-агенти стануть невід'ємною частиною повсякденного життя користувачів і перестануть легко замінюватися аналогами. Однак головне питання залишається відкритим: чи вистачить розробникам ChatGPT ресурсів, щоб дожити до цього етапу.

Як можливий сценарій аналітик NYT припускає, що після вичерпання грошових резервів OpenAI може бути поглинена одним з технологічних гігантів, наприклад, Microsoft або Amazon. При цьому він вважає, що навіть такий результат не стане катастрофою для всієї галузі штучного інтелекту.

"Крах OpenAI не означатиме провал ШІ. Це буде лише кінець найрозпіаренішої компанії, яка його будувала", – йдеться в публікації.

Кілька днів тому OpenAI офіційно оголосила, що в ChatGPT з'явиться вбудована реклама. Щоб відключити її, буде потрібна підписка ChatGPT Plus, Pro або Enterpris.

Раніше цього місяця в ChatGPT з'явився новий режим для медичних консультацій. Користувачі можуть підключити до чат-бота медичні карти та додатки для здоров'я на зразок Apple Health або MyFitness.

