Очікується, що після закінчення програми він, як і решта студентів, напише дисертацію.

Уперше в історії вищої освіти до аспірантської програми одного з провідних університетів Китаю зараховано людиноподібного робота, що спричинило обговорення в соціальних мережах. Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP).

Гуманоїд, на ім'я Xueba (з китайської це перекладається як "відмінник") буде чотири роки вивчати театр, кіно і китайську оперу в Шанхайській театральній академії. Після цього, робот, як і інші студенти, напише дисертацію.

Зовні робот також навряд чи буде сильно відрізнятися від одногрупників. Він схожий на звичайного дорослого чоловіка: його зріст – 175 см, а вага – 30 кг. Xueba може фізично взаємодіяти з людьми і висловлювати емоції. Причому не тільки словами, а й мімікою – завдяки спеціальному силіконовому покриттю на обличчі.

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Сам Xueba 01 називає себе "артистом зі штучним інтелектом". Він пожартував, що якщо не здобуде вищу освіту, то його можуть просто обнулити і передати в дар музею, і тоді він хоча б "стане частиною історії мистецтва".

Ця історія викликала широкі дебати в соціальних мережах. Дехто висловив захоплення: вони вважають, що Xueba 01 перебирає на себе важливе завдання у стосунках людини та робота. Інші, навпаки, скептично поставилися до проєкту. Один із користувачів написав, що "мистецтву потрібен життєвий досвід, а творіння робота, керовані алгоритмом, не можуть по-справжньому передати це".

"Деякі аспіранти в Китаї досі отримують менше ніж 3000 юанів (420 доларів США) на місяць. Чи не забирає цей робот занадто багато ресурсів, призначених для реальних студентів?" запитав інший.

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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман захоплений темою роботів і вірить, що вже за 5-10 років роботи-гуманоїди вільно ходитимуть вулицями і керуватимуть автомобілями.

Тим часом у Китаї відбувся перший футбольний турнір за участю роботів-гуманоїдів. Такі матчі планують влаштовувати регулярно, а вже в серпні цього року відбудуться масштабні Всесвітні ігри роботів-гуманоїдів, де будуть й інші дисципліни.

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