Гільдія кіноакторів стверджує, що покійний Джеймс Ерл Джонс не давав згоду використовувати свій голос у відеоіграх.

Американська гільдія кіноакторів SAG-AFTRA подала скаргу на Epic Games через те, що ті використовували голос Дарта Вейдера у Fortnite, згенерований штучним інтелектом, без узгодження з профспілкою.

Як повідомляє Hollywood Reporter, студія використовувала ШІ-копію голосу Джеймса Ерла Джонса в ролі Дарта Вейдера, не повідомивши про це акторське співтовариство і не уклавши відповідних угод. Таку поведінку організація розцінює як порушення трудового законодавства і пряме посягання на права акторів, які раніше працювали над цим образом.

"Ми не проти нових технологій, особливо якщо вони дають змогу зберегти творчу спадщину таких людей, як Джеймс Ерл Джонс. Але правила мають бути для всіх".

Саме Джеймс Ерл Джонс протягом десятиліть озвучував Дарта Вейдера. Він помер 2024 року, але за життя дозволив Lucasfilm використовувати його архівні записи для кіно. Однак цей дозвіл, як стверджують у SAG-AFTRA, не поширювався на ігри.

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Контекст тут важливий: скаргу подали на тлі страйку акторів озвучення, що триває з липня 2024 року. Один із головних приводів конфлікту - саме захист від ШІ та вимоги прозорості в подібних випадках.

Раніше ми розповідали, що одразу дві нові ігри Кодзіми заморозили через страйки SAG-AFTRA. Роботу над Overdose і Physint тимчасово призупинено.

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