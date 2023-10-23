Очікується, що першими смартфонами з Dimensity 9300 стануть Vivo Х100 і X100 Pro.

У листопаді компанія MediaTek представить свій новий мобільний процесор – Dimensity 9300. Він ляже в основу найтоповіших флагманських смартфонів 2023-2024 років та буде конкурувати з Snapdragon 8 Gen 3.

Сьогодні в мережі з'явився скріншот з результатами передрелізного тестування Dimensity 9300 в AnTuTu. Він встановив абсолютний рекорд продуктивності, подолавши позначку в два мільйони балів.

Для порівняння: 2 мільйонів балів в AnTuTu – це на 41% більше, ніж у Dimensity 9200 і на 35% перевершує результат Snapdragon 8 Gen 2, найпотужнішого Android-чіпа на сьогодні.

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Сам процесор отримав по чотири супер'ядра Cortex-X4 і Cortex-A720 – в цей раз без малих ядер. Графічний процесор – Immortalis-G720. Чіпсет може працювати з "оперативкою" LPDDR5X і накопичувачами UFS 4.0. Пристрій, який протестували в AnTuTu, оснащувався 16 ГБ ОЗУ та сховищем на 512 ГБ. Операційна система – Android 14.

За чутками, першими смартфонами з новим чіпом стануть китайські флагмани Vivo x100 і X100 Pro.

При цьому повідомляється також і про вражаючий результат Snapdragon 8 Gen 3. Конкурент теж набирає "два мільйони" балів в AnTuTu, але точні цифри не згадуються. Першим смартфоном на базі Snapdragon 8 Gen 3 стане новий Xiaomi 13, який дебютує в кінці цього місяця.

Які смартфони Android вважаються найпотужнішими сьогодні

Бенмарк AnTuTu розкрив лідерів по продуктивності серед Android-смартфонів. 9 з 10 позицій в рейтингу належить апаратам на Snapdragon 8 Gen 2 – втім, один з чіпів MediaTek все ж зміг скласти йому конкуренцію.

Перше місце займає OnePlus Ace 2 Pro. В його основі лежить розігнаний чіп, Snapdragon 8 Gen 2, крім того, він отримав нову технологію роботи з пам'яттю – середня швидкість відкриття додатків зросла втричі.

Також в топ найпотужніших смартфонів на Android увійшли IQOO 11s, Red Magic 8s Pro, IQOO 11 Pro, vivo X90 Pro+ і Realme GT5.

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