iPhone 15 Ultra може вийти на місяць пізніше більш дешевих версій, а роздобути її на старті можливо буде не так просто.

Apple зіткнулася з низкою труднощів, при роботі над новими Айфонами, презентація яких запланована на 12 вересня. Через перебої в постачанні компонентів найтоповіша й найдорожча модель iPhone 15 Ultra з'явиться в наявності в магазинах набагато пізніше інших.

Ця інформація надійшла від авторитетного інсайдера Мінг-Чі Куо, на рахунку якого не один правдивий злив інформації. За його словами, за рішення виділити одну з моделей великою кількістю унікальних функцій, Apple поплатилася затримкою старту масового виробництва.

Насамперед мова йде про рамку з титану, який компанія раніше ніколи не використовувала в корпусі iPhone. Це більш примхливий матеріал, тому постачальник банально не справляється з виробництвом достатньої кількості рамок, які відповідали б встановленому стандарту якості.

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У нових повідомленнях наголошується, що спочатку інженери Apple планували позбутися в нових iPhone від всіх фізичних кнопок, замінивши їх сенсорними, але зрештою вони відмовилися від цієї ідеї через виробничі складнощі.

Тому, як стверджує Мінг-Чі Куо, iPhone 15 Ultra може з'явитися у продажу на 3-4 тижні пізніше більш простих моделей, а роздобути його на старті можливо буде не так просто.

Що відомо про iPhone 15 Ultrа

Як очікується, зіркою вересневого івенту стане iPhone 15 Ultra з титановим корпусом і камерою-перископом. При цьому коштувати ця модель буде мінімум $1100. Приставкою Ultra Apple хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

Чутки про iPhone 15 Ultra ходять ще з початку року. Він або прийде на зміну 15 Pro Max або – стане п'ятою моделлю в лінійці цього року. Як буде насправді, дізнаємося через два тижні.

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