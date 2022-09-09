На наступний день після анонсу iPhone 14 та інших новинок компанія Apple розкрила дату релізу нових операційних систем для своїх пристроїв.
Оновлена iOS 16 стане доступна вже в наступний понеділок, 12 вересня, для всіх пристроїв, окрім моделей молодше iPhone 8 – зі списку підтримуваних пристроїв очікувано пропали лінійки iPhone 6S і "сімка".
Повний список пристроїв, які отримають iOS 16:
- iPhone 8, 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone Xr;
- iPhone Xs, Xs Max;
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- iPhone SE 2020;
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max;
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max;
- iPhone SE 2022.
Само собою, нові моделі iPhone 14 із коробки працюють на iOS 16. Система запропонує ряд поліпшених функцій, зокрема, екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення. А ще в новій версії iOS нарешті повернеться індикатор заряду батареї у відсотках.
В цей же день, 12 вересня, фірмові годинники Apple почнуть отримувати watchOS 9. Apple Watch 3 більш не підтримуються, оновляться тільки наступні девайси:
- Apple Watch Series 4;
- Apple Watch Series 5;
- Apple Watch SE;
- Apple Watch Series 6;
- Apple Watch Series 7.
Що стосується iPadOS 16 і macOS 13 Ventura, обидві системи вийдуть тільки через місяць – у жовтні. Точну дату реліз повідомлятимуть на жовтневому івенті, де й покажуть нові планшети, "маки" та "макбуки".
Якщо ви пропустили першу у 2022 осінню презентацію Apple, УНІАН підготував великий матеріал з підсумками презентації новинок купертинівців.