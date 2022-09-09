Список підтримуваних пристроїв, в порівнянні з минулим поколінням ОС, злегка змінився.

На наступний день після анонсу iPhone 14 та інших новинок компанія Apple розкрила дату релізу нових операційних систем для своїх пристроїв.

Оновлена iOS 16 стане доступна вже в наступний понеділок, 12 вересня, для всіх пристроїв, окрім моделей молодше iPhone 8 – зі списку підтримуваних пристроїв очікувано пропали лінійки iPhone 6S і "сімка".

Повний список пристроїв, які отримають iOS 16:

iPhone 8, 8 Plus;

iPhone X;

iPhone Xr;

iPhone Xs, Xs Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone SE 2020;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max;

iPhone SE 2022.

Само собою, нові моделі iPhone 14 із коробки працюють на iOS 16. Система запропонує ряд поліпшених функцій, зокрема, екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення. А ще в новій версії iOS нарешті повернеться індикатор заряду батареї у відсотках.

Відео дня

В цей же день, 12 вересня, фірмові годинники Apple почнуть отримувати watchOS 9. Apple Watch 3 більш не підтримуються, оновляться тільки наступні девайси:

Apple Watch Series 4;

Apple Watch Series 5;

Apple Watch SE;

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series 7.

Що стосується iPadOS 16 і macOS 13 Ventura, обидві системи вийдуть тільки через місяць – у жовтні. Точну дату реліз повідомлятимуть на жовтневому івенті, де й покажуть нові планшети, "маки" та "макбуки".

Якщо ви пропустили першу у 2022 осінню презентацію Apple, УНІАН підготував великий матеріал з підсумками презентації новинок купертинівців.

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