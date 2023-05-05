Золотий годинник і пластиковий iPhone 5c опинилися в списку головних провалів яблучної корпорації.

При згадці Apple на думку відразу приходять iPhone, Mac і iPad. Водночас яблучна корпорація за свою історію випустила безліч сумнівних пристроїв, які не отримали очікуваної популярності.

Журналісти видання XDA склали список п'яти найбільш провальних продуктів Apple в історії корпорації з Купертіно. Тут навіть знайшлося місце однієї моделі iPhone.

У п'ятірку найбільш провальних продуктів компанії увійшла золота версія смарт-годинників Apple Watch Edition, яку вийшли в 2015 році. Як відзначили автори антирейтингу, ідея випустити гаджет в дуже дорогому золотому корпусі, але з обмеженою програмною підтримкою очевидно виявилася не найкращою.

У число невдалих продуктів компанії експерти також включили випущений в 2013 році iPhone 5c. Телефон пожертвував металевим корпусом преміум-класу на користь пластикового, щоб задовольнити потреби людей з обмеженим бюджетом. Однак продажі цієї моделі були провальними, попри її відносну дешевизну.

Одним з головних провалів Applе також порахували комп'ютер Power Mac G4 Cube, на який компанія покладала великі надії, але згорнула виробництво вже через рік. Згадується і кишеньковий гаджет Newton MessagePad, випущений в 90-х – він частково привів до появи iPad і iPhone.

Замикає топ-5 головних невдач яблучної компанії персональний комп'ютер Apple Lisa, що продавався на початку 1980-х років за 10 тисяч доларів, через що він виявився не по кишені користувачам.

Які нові продукти Apple надійдуть у 2023 році

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах, а в березні був представлений новий "жовтий" iPhone 14.

З 5 до 9 червня у Apple запланована конференція для розробників WWDC 2023. На ній, за чутками, Apple нарешті представить свою гарнітуру змішаної реальності. Вважається, що гаджет безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Також навесні-влітку очікується вихід спеціальної версії AirPods Pro з USB-C і, можливо, другого покоління AirPods Max. Традиційно, головна презентація компанії пройде у вересні, де покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном і USB-C, Apple Watch Series 9 і інші пристрої.

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