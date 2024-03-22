Нововведення стосується корпоративних планшетів і смартфонів, але цілком можливо, що зрештою воно пошириться і на споживчі девайси.

Samsung сьогодні є лідером за тривалістю підтримки своїх пристроїв: до 7 років оновлення ПЗ, і це включно з операційною системою. Але виробник вирішив пішла далі і збільшив цей термін до 8 років. Щоправда, не для смартфонів.

Нововведення стосується корпоративних версій планшетів Samsung, випущених у 2024 році і пізніше. Поки єдиним таким планшетом є Galaxy Tab Active5, представлений у січні, але в майбутньому з'являться і нові моделі, пише GSMArena.

Для смартфонів з корпоративного сегмента теж збільшили термін підтримки оновленнями. Зокрема, захищений Galaxy Xcover7 EE залишатиметься актуальним 7 років – це на 2-3 роки більше, ніж більшість сучасних смартфонів південнокорейського бренду. При цьому під час анонсу для Tab Active і Xcover заявляли лише 5 років підтримки.

Відео дня

Варто зазначити, що йдеться про повну підтримку ПЗ. Якщо раніше Samsung постачав свої девайси 4-річним терміном основних оновлень Android і 5-річним терміном патчів безпеки, то тепер користувачі можуть розраховувати на 7-8 років основних оновлень і патчів безпеки.

На ринку Android-гаджетів окрім Samsung тільки Google із серією Pixel 8 пропонує наскільки довгу підтримку оновлень. Інші виробники оновлюють свої смартфони та флагмани протягом 3-4 років, що помітно менше.

На 2024 рік у Samsung заплановано багато новинок. Цього літа компанія випустить нове покоління складаних смартфонів і "народний" Galaxy S24 FE, а до кінця року очікується вихід Galaxy Ring – дебютного розумного кільця компанії. ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця розумних годинників і фітнес-браслетів.

Вас також можуть зацікавити новини: