В компанії стверджують, що це обмеження вплине лише на дуже невелику кількість авторів.

Напередодні спливло, що на Amazon продаються електронні книги, створені за допомогою штучного інтелекту. Щоб зупинити поширення книжкового спаму, компанія вирішила запровадити обмеження.

Як йдеться в повідомленні про оновлену політику на платформі Kindle Direct Publishing, тепер на день користувачі можуть самостійно опублікувати не більш як три книги для продажу.

"Хоча ми не помітили різкого зростання кількості публікацій, щоб захиститися від зловживань, ми знижуємо обмеження обсягу, які діють для нових творів", – пояснює Amazon.

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В компанії стверджують, що це обмеження вплине лише на дуже невелику кількість авторів.

Проблеми Amazon через поширення ШІ

Раніше цього місяця Amazon запровадив нові правила та вказівки для книг Kindle. Відтепер у випадках, якщо контент створено штучним інтелектом, автори мають про це інформувати. А на початку вересня компанія оголосила, що відстежуватиме використання генеративного штучного інтелекту на її платформи Kindle Direct Publishing.

Ці нововведення з’явилися після того, як на сайті виявили книги, створені штучним інтелектом, що імітували роботи справжніх авторів.

В серпні The New York Times також опублікувала велике розслідування, у якому підтвердила, що на Amazon продавалися книжки, створені ШІ і опубліковані від імені фейкових авторів зі створеними за допомогою ШІ фото.

На тлі численних проблем, що створює використання ШІ, багатьом великим гравцям на ринку, що працюють зі штучним інтелектом, включаючно з Google, Microsoft і OpenAI, довелося взяли перед Білим домом зобов’язання щодо відповідального розвитку штучного інтелекту. Вони, зокрема, передбачають появу спеціальних сповіщень про використання ШІ.

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