Починаючи з Android 14, кореневий сертифікат буде оновлюватися окремо від ОС.

Сьогодні кожен гаджет, включно зі смартфонами Android, має дату, коли він вже не зможе відкривати веб-ресури та запускати деякі застосунки. Ця дата – дата закінчення терміну дії сертифікатів безпеки. Така ситуація мала місце в 2021 році з Android 7.

Щоб уникнути повторення ситуації, розробники Android 14 внесли в систему нову функцію, завдяки якій кореневий сертифікат зможе оновлюватися окремо від ОС, повідомляє портал AndroidPolice. Це дозволять Google відправляти апдейти в міру потреби, дозволяючи пристроям не застарівати та підключатися до всіх веб-сайтів.

Що значить кореневий сертифікат

Проблема із застарілими кореневими сертифікатами особливо актуальна для Android, де більшість програм та браузерів покладаються на вбудовані кореневі сертифікати для перевірки безпечних з'єднань, тоді як у Windows та macOS багато програм мають власні оновлювані кореневі сертифікати.

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На Android яскравим прикладом програми, яка використовує власне кореневе сховище, є Firefox. Таким чином браузер продовжуватиме працювати на старих телефонах Android, незважаючи ні на що, навіть якщо термін дії системного кореневого сертифіката закінчився.

Щоправда, поточний кореневий сертифікат в будь-якому випадку застаріє лише в 2035 році, коли навіть нинішні суперфлагмани навряд чи залишаться хоч трішки актуальними.

Нагадаємо, остання на сьогодні версія Android під номером 13 вийшла в серпні цього року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Для малопродуктивних пристроїв у 2023 році вийде Android 13 Go – полегшена версія ОС. Разом з тим у неї буде кілька важливих відмінностей, серед яких новий інтерфейс і системні оновлення через Google Play.

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