Корпус Oppo A3 Pro захищений за стандартом IP69, тож він не боїться ні води, ні пилу, ні екстремальних температур.

Компанія Oppo готує смартфон Oppo A3 Pro. Це девайс середнього цінового сегмента з унікальною фічею, якої немає в жодного конкурента. Напередодні презентації виробник поділився деякими характеристиками телефону.

Головна особливість Oppo A3 Pro – довговічність і міцність. Смартфон зможе похвалитися корпусом з рейтингом IP69, якого немає навіть у провідних флагманів галузі. Для порівняння, Galaxy S24 Ultra і iPhone 15 Pro мають ступінь захисту IP68.

IP69 – вищий рівень захисту від пилу і води для споживчих пристроїв. Гаджети з таким рівнем захисту призначені для роботи в надзвичайно суворих умовах, зокрема з частим впливом води і пилу. Така функція зазвичай зустрічається у "невбивних смартфонів", тому "середнячок" Oppo – дійсно унікальний апарат.

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Також в Oppo кажуть, що корпус буде доволі міцним, щоб витримувати падіння і удари без будь-яких наслідків.

Окрім вражаючого водозахисту, смартфон вийде з 6,7-дюймовим OLED-екраном з частотою 120 Гц, чипсетом Dimensity 7050, до 12 ГБ ОЗП і основним датчиком на 64 МП. Повноцінна презентація Oppo A3 Pro відбудеться 12 квітня в Китаї.

Раніше на ринку був представлений Motorola Edge 50 Pro, перший смартфон із сертифікацією Pantone: він означає, що пристрій здатний максимально реалістично передавати кольори і відтінки шкіри. Це особливо важливо для портретної зйомки.

А відомий бенчмарк AnTuTu склав актуальний рейтинг найпотужніших смартфонів – запасу продуктивності у кожного з них вистачить на багато років. Перші три місця посідають пристрої Asus, Oppo і iQOO.

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