Компанія Oppo готує смартфон Oppo A3 Pro. Це девайс середнього цінового сегмента з унікальною фічею, якої немає в жодного конкурента. Напередодні презентації виробник поділився деякими характеристиками телефону.
Головна особливість Oppo A3 Pro – довговічність і міцність. Смартфон зможе похвалитися корпусом з рейтингом IP69, якого немає навіть у провідних флагманів галузі. Для порівняння, Galaxy S24 Ultra і iPhone 15 Pro мають ступінь захисту IP68.
IP69 – вищий рівень захисту від пилу і води для споживчих пристроїв. Гаджети з таким рівнем захисту призначені для роботи в надзвичайно суворих умовах, зокрема з частим впливом води і пилу. Така функція зазвичай зустрічається у "невбивних смартфонів", тому "середнячок" Oppo – дійсно унікальний апарат.
Також в Oppo кажуть, що корпус буде доволі міцним, щоб витримувати падіння і удари без будь-яких наслідків.
Окрім вражаючого водозахисту, смартфон вийде з 6,7-дюймовим OLED-екраном з частотою 120 Гц, чипсетом Dimensity 7050, до 12 ГБ ОЗП і основним датчиком на 64 МП. Повноцінна презентація Oppo A3 Pro відбудеться 12 квітня в Китаї.
Раніше на ринку був представлений Motorola Edge 50 Pro, перший смартфон із сертифікацією Pantone: він означає, що пристрій здатний максимально реалістично передавати кольори і відтінки шкіри. Це особливо важливо для портретної зйомки.
А відомий бенчмарк AnTuTu склав актуальний рейтинг найпотужніших смартфонів – запасу продуктивності у кожного з них вистачить на багато років. Перші три місця посідають пристрої Asus, Oppo і iQOO.