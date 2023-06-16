У коментарях користувачі хвалять камеру після оновлення, особливо нову опцію 2-кратного зуму в портретній зйомці.

Для флагманських смартфонів Samsung із серії Galaxy S23 вийшло велике оновлення на 2 Гбайта, яке, окрім усього іншого, приносить значні поліпшення камери.

Згідно з офіційним списку змін, розробники Samsung додали режим дворазової портретної зйомки, усунули проблему з автофокусом, а також змінили обробку фотографій при використанні нічного режиму.

У коментарях користувачі хвалять камеру після оновлення, особливо опцію 2-кратного зуму в портретній зйомці. У ньому смартфон здатний робити портретні фотографії з наближенням шляхом кропу вихідного зображення, знятого на 200-Мп сенсор.

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Також у свіжому оновленні Samsung виправила наявні проблеми з камерою Galaxy S23 і S23 Plus. Зокрема, популярний баг, через який смартфони роблять помилкове розмиття кадру при зйомці однотонних об'єктів і текстів з близької відстані.

Якщо у вас Galaxy S23, ви вже можете перевірити наявність нового оновлення. Для цього перейдіть в "Налаштування" → "Оновлення ПЗ і натисніть "Завантажити та встановити".

Раніше цього місяця Samsung випустила новий доступний "монстр автономності" з камерою на 108 Мп. Це модифікована версія "народного" Galaxy A54-апарат отримав камеру краще і акумулятор потужніший.

Також у найближчі місяці компанія випустить Galaxy S23 FE для любителів заощадити. Він отримає головні можливості флагманських моделей за нижчою ціною. При цьому, за даними джерел, потенційним покупцям не варто чекати версії на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будуть ставити тільки фірмовий Exynos 2200.

А на початку 2024 року Samsung представить лінійку Galaxy S24. Джерела повідомляють, що інженери компанії в новому флагмані залишать тільки три сенсори основної камери, зате батарею моделі Ultra прокачають за технологією електромобілів.

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