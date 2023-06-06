Це модифікована версія "народного" Galaxy A54, але з ще кращою камерою і батареєю.

Компанія Samsung представила свій новий смартфон середньої цінової категорії – Galaxy F54 5G. Зовні новинка нагадує Galaxy S23, але начинка, природно, простіше, а ціна – нижче.

Головною його особливість став потужний акумулятор місткістю 6000 мАг, який не так часто зустрінеш в смартфонах корейців. За заявою виробника, повного заряду вистачить на 2-3 дні активного використання.

Також новинка отримала 6,7-дюймовий Super AMOLED+ екран з кадровою частотою 120 Гц і роздільною здатністю FullHD+. Заявлена підтримка технології Vision Booster, яка підлаштовує яскравість і контрастність екрана для кращої видимості при яскравому сонячному світлі на вулиці. Всередині стоїть процесор Exynos 1380, обсяги пам'яті – 8 і 256 ГБ.

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На задній спинці смартфона розташовується великий модуль з трьома основними сенсорами – головний на 108 Мп доповнений 8-мегапіксельним з ультраширококутною лінзою і 5-Мп датчиком для портретних знімків і макро. Дозвіл фронталки становить 32 Мп.

Новинка підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт, також є модуль NFC і захист від пилу і води за стандартом IP67. Працює апарат під управлінням Android 13 з інтерфейсом One UI 5.1, причому Samsung гарантує чотири роки оновлень Android і цілих п'ять років оновлень безпеки.

Першою країною, де стартували продажі Galaxy F54 5G, стала Індія. Там його вартість становить 28 000 рупій (близько 12 000 грн). Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.

Також у найближчі місяці компанія випустить Galaxy S23 FE для любителів заощадити. Він отримає головні можливості флагманських моделей за нижчою ціною. При цьому, за даними джерел, потенційним покупцям не варто чекати версії на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будуть ставити тільки фірмовий Exynos 2200.

А на початку 2024 року Samsung представить лінійку Galaxy S24. Джерела повідомляють, що інженери компанії в новому флагмані залишать тільки три сенсори основної камери, зате батарею моделі Ultra прокачають за технологією електромобілів.

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