'Я б не радив їхати до США': Мерц різко висловився про Америку за Трампа

Канцлер Німеччини розповів про труднощі американців.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "не радив би" своїм дітям їхати до США здобувати освіту і тим паче там оселятися. Як пише Reuters, таку заяву очільник німецького уряду зробив під час зустрічі з молоддю.

Так, спілкуючись з молодою аудиторією на католицькому з'їзді у Вюрцбурзі, Мерц закликав їх бути більш оптимістичними щодо перспектив власної країни.

"Я твердо переконаний, що у світі є мало країн, які пропонують такі чудові можливості, особливо для молоді, як Німеччина. Я б не рекомендував своїм дітям їхати сьогодні до США, здобувати там освіту та працювати там лише тому, що там раптово склався певний соціальний клімат", – сказав він.

Канцлер Німеччини зауважив, що сьогодні в Америці люди з хорошою освітою "мають великі труднощі з пошуком роботи".

"Я великий шанувальник Америки. Моє захоплення зараз не зростає", – додав він.

Як пише Reuters, ці зауваження відображають напруженість у відносинаах між США та Європою за часів президента Дональда Трампа, зокрема через різні погляди на питання міжнародної торгівлі, війни в Україні та в Ірані.

Як Трамп і Мерц заочно посварилися

У квітні канцлер Німеччини і президент США обмінялися заочними докорами. Зокрема Мерц розкритикував війну в Перській затоці, заявивши, що Іран "принизив" США і що він не бачить жодної стратегії виходу з цього конфлікту.

У відповідь Трамп звинуватив Мерца у "неефективності" в контексті наближення миру в Україні та розкритикував канцлера за негаразди в німецькій економіці, енергетиці та питаннях імміграції.

